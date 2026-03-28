Fórmula 1: Kimi Antonelli, la pole en Japón y el dominio de Mercedes

El piloto más joven sigue asombrando en un Mundial de automovilismo que no deja espacio a nada. Tercer Gran Premio 2026

Kimi Antonelli (i) recibiendo el premio por liderar la clasificación del Gran Premio de Japón de este domingo 29 de marzo.

El joven italiano Kimi Antonelli logró la pole position para el Gran Premio de Japón, previsto la madrugada de hoy en Ecuador, en el circuito de Suzuka. Antonelli saldrá por delante de su compañero de equipo George Russell, confirmando el dominio de Mercedes en el inicio del campeonato.

Es la segunda ocasión consecutiva en la que Antonelli, que aventajó a Russell en 298 milésimas de segundo, partirá desde la primera posición de la parrilla, dos semanas después de convertirse en China en el “poleman” más joven de la historia.

Este resultado confirma a Mercedes como el equipo dominador en el inicio de esta temporada, marcada por cambios importantes en el reglamento que han rediseñado los monoplazas.

Il giro pole di Kimi Antonelli a Suzuka.



Curioso come la F1 abbia tolto l’on board per tutta la 130R dove queste nuove vetture perdono di botto almeno 60-70 km/h di velocità



Speriamo che da Miami qualcosa cambi perché le qualifiche così sono ridicole.

pic.twitter.com/YfDQ7jFmTf — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) March 28, 2026

Y es que las Flechas de Plata firmaron sendos dobletes en las dos primeras carreras del año, con Russell primero en Melbourne y Antonelli segundo, posiciones que intercambiaron en Shanghái.

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“Contento con la sesión, ha sido buena, ha sido limpia”, dijo Antonelli. “Me sentí muy bien en el coche y en cada tanda íbamos mejorando”, añadió.

Russell, por su parte, admitió que tuvo problemas con su auto durante la mayor parte de la sesión, pero aun así tuvo ritmo suficiente para cumplir el objetivo y luchar por la victoria: “La carrera es mañana y todavía hay mucho en juego”.

Detrás de los dos Mercedes saldrán el australiano Oscar Piastri (McLaren), y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), seguidos por sus compañeros Lando Norris y Lewis Hamilton.

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