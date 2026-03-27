Martín Landaluce, la sorpresa de Miami apunta a relevo de Alcaraz

El madrileño destacó en el Masters 1000 y revive la ilusión del tenis español de encontrar un nuevo socio para Carlos Alcaraz

El tenista nacido en Madrid asombró con su nivel en el Masters 1000 de Miami y quiere más.

Martín Landaluce se convirtió en la gran revelación del Masters 1000 de Miami, donde alcanzó los cuartos de final y reavivó las esperanzas del tenis español de encontrar un nuevo referente junto a Carlos Alcaraz.

El actual número uno del mundo, con siete títulos de Grand Slam a sus 22 años, asumió el liderazgo tras la era de Rafael Nadal. Sin embargo, España no ha logrado consolidar una segunda figura que acompañe su éxito en la élite del tenis masculino.

Landaluce siempre fue un tenista con unas virtudes muy grandes, solo que su crecimiento fue algo más lento de lo esperado.



Solo hay que ver puntos como este para darse cuenta la calidad que tiene.



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De los otros españoles en el top 100 de la ATP, Alejandro Davidovich (17) y Jaume Munar (35) aún no han conseguido títulos, mientras que Roberto Bautista (89), a sus 37 años, solo ganó un torneo en 2022.

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Despunte en Miami

Martín Landaluce y Rafael Jódar emergen como las nuevas promesas del tenis español, tras destacar en el torneo de Miami pese a no estar entre los 100 mejores del ranking.

Jódar, de 19 años, llegó hasta la tercera ronda, mientras que Landaluce, de 20, avanzó hasta los cuartos de final, mostrando un nivel competitivo inesperado.

El madrileño, ubicado en el puesto 151 del ranking ATP, superó a rivales del top 20 como Luciano Darderi y Karen Khachanov, además de imponerse a Sebastian Korda, quien había eliminado previamente a Alcaraz.

Su racha terminó ante Jiri Lehecka, aunque dejó una imagen de gran carácter al salvar nueve de diez pelotas de break en su último partido.

Apadrinado por Rafael Nadal

A distancia, Rafael Nadal ha seguido de cerca la evolución de Landaluce, una de las grandes apuestas formadas en su academia en Manacor desde 2018.

El joven tenista alcanzó el número uno junior y se consagró campeón del Abierto de Estados Unidos en esa categoría, confirmando su potencial desde temprana edad.

En 2024 logró su primera victoria profesional, también en Miami, y ahora ha dado el salto competitivo más importante de su carrera.

“Ha dado un paso adelante”, destacó Nadal. “Tiene golpes espectaculares y debe mejorar pequeños detalles que marcarán la diferencia”.

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