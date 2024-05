Débora Delgado: “Me gusta ganarme mi propio nombre”

La viralidad la atrapó. Llegó a su vida sin buscarlo y ahora todo el país la quiere, tanto que a su papá lo llaman ‘el suegro del Ecuador’. Débora Delgado es la chica del momento. La joven de 19 años tiene madera de comunicadora, aunque no siempre quiso explotar ese lado de su personalidad. Sin embargo, las circunstancias de la vida y un pequeño momento en televisión la sacaron del anonimato.

RELACIONADAS Aventura solo tendrá una fecha en Ecuador con su nuevo tour

Débora es hija del periodista José Delgado y de Patricia García, por lo que desde pequeña ha estado acostumbrada al ajetreo de la televisión. Sabe cómo es el medio, pero recién ahora lo vive en carne propia.

Ella es estudiante de Producción Audiovisual, carrera que escogió porque quería seguir su camino laboral tras las cámaras, pero el destino la está llevando por otros sitios.

En apenas unos meses se ha convertido en una de las personas más populares de internet en Ecuador, sumando más de 177 mil seguidores. Su nombre se volvió tendencia en Twitter y ahora, con todos los ojos puestos en ella, está comenzando a hacerse un nombre en el mundo de las redes sociales.

La guayaquileña es hoy la portada de EXPRESIONES, tras una sesión de fotos en el restaurante Jaleo, en la cual quedó demostrado que la cámara la ama, a pesar de que admite que nunca tomó clases de modelaje. Entre marcas y actividades benéficas, quiere que su voz en las aplicaciones sociales logre una influencia que muestre su estilo.

Débora Delgado. G7pro (IG: @g7proec)

La entrevista con D´ébora Delgado

¿Cómo recibe la atención que ahora tiene en redes sociales?

Fue muy espontáneo. No lo esperaba. Yo fui al cumpleaños de mi papá en su programa Alerta roja, el pasado mes de marzo. La verdad, yo iba ese ratito y me iba a clases. No he estado acostumbrada a estar frente a las cámaras, entonces luego mi nombre se hizo tendencia en redes. La noticia se hizo muy grande y me sorprendió. No esperaba para nada esto.

Fue una niña que creció en el mundo televisivo. ¿Cómo ha visto el cariño que le tienen a José Delgado?

Gracias a Dios, a mi papá lo quieren muchísimo y crecí viendo todo el mundo de la producción, por eso comencé a estudiar esa carrera. Me enamoré de las cámaras y de los equipos.

¿Tiene algún recuerdo de su primera vez en un canal de TV?

Cuando mi papá estaba en el programa En carne propia, mi mamá siempre le hacía sorpresas. Íbamos todos los cumpleaños y le llevábamos mariachis. Mi papá ya se olía que le haríamos algo, porque pasó muchas veces (risas).

¿Qué es lo que más le gusta de esa profesión?

Lo que puedes conseguir al transmitir por una imagen o video.

¿Sus papás la encaminaron hacia alguna carrera?

Sí, ellos querían que sea periodista. A mí siempre me daban nervios las cámaras, pero ahora que ha pasado todo esto, fue inevitable no aparecer. Quiero también hacer una mención en periodismo. Ahora estoy en el segundo año de mi carrera.

Débora Delgado para EXPRESIONES. G7pro (IG: @g7proec)

¿Qué dijeron sus compañeros cuando se enteraron de que era hija de José Delgado?

Yo nunca dije nada. No suelo mencionarlo mucho, porque creo que no es necesario. Estoy súper orgullosa de mi papá, pero a veces esto se puede entender mal. Me gusta ganarme mi propio nombre, pero amo a mis papás.

Era una chica común, pero ahora tiene fama en redes sociales. ¿Cómo ha sido este furor?

Agradezco toda la acogida que me han dado. Desde pequeña he sido cercana a la ayuda social con la fundación que lleva el nombre de mi papá, entonces me gustaría que mi contenido también muestre este lado. También mi vida diaria. Quiero llevar algo bueno a la gente, no solo ser conocida porque me consideren linda. Les digo gracias.

Cuando saltó la noticia, ¿cuántos seguidores ganó?

Yo tenía como 8 mil seguidores, pero llegué a 100 mil.

Titularon a su papá como ‘el suegro del Ecuador’. ¿Cómo recibió su familia esto?

Como no fue con malas intenciones, lo recibieron con humor. A mi papá le da risa y a veces en la calle también le gritan ‘suegro’.

Santiago Cruz: "El mejor acto de rebeldía es ser amable" Leer más

¿A usted le da gracia?

Sí, porque lo hacen con cariño.

Afuera del estadio Capwell ya le pidieron fotos, también ese fue un momento que se hizo viral.

Fue extraño, diferente. Yo estaba acostumbrada a que sea a mi papá al que reconozcan, pero esta vez fue a mí.

¿Este es el comienzo de su carrera como influencer?

Quiero ser una buena productora, luego ser periodista. Me encanta compartir mi vida en mis redes. Ahora también me han llamado las marcas. Me siento cómoda trabajando con ellas.

¿La televisión está en sus planes?

Sí. Me gusta mucho. Lo que me costaba de la TV era salir y presentarme. Pero me sacaron.

José Delgado le comentó a EXPRESIONES que a veces se pone una gorra para pasar desapercibido cuando sale en plan familiar. ¿Cómo vivía usted esta situación de pequeña?

Ha sido toda mi vida. Las personas siempre que lo ven quieren llevarse ese pedacito de mi papá porque lo quieren. Es solo un ratito. Pero de chiquita sí era un poco odiosa, no me gustaba que se acercaran (risas). Ahora yo tomo la foto. Mi mamá ahora también me ayuda en mis campañas publicitarias.

Débora Delgado para EXPRESIONES. G7pro (IG: @g7proec)

Más de ella

Nombre completo: Débora Nicole Delgado Garc´ía.

Artistas favoritos: Luis Miguel y Juan Luis Guerra.

Concierto favorito: Feid y Mora.

Canción que le han dedicado: Ninguna.

Hobbies: Viajar y la moda.

Prenda que no puede faltarle: Me gustan las prendas básicas.

Accesorio favorito: Mis aretes y collar.

Algo que debe tener siempre en su cartera: Mi celular y un gloss labial.

En su playlist tiene a: Kendrick Lamar, The Weeknd y Doja Cat.

Su signo zodiacal: No creo en eso, pero respeto a quien lo hace.

Qué deben saber de usted: Que me pueden escuchar en radio Diblu cada domingo de ocho a diez de la mañana.

Fotos y video: G7pro (IG: @g7proec).

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Lucy Castro (IG: @lucycastro.pro).

Vestuario: Deprati (IG: @deprati).

Accesorios: Mochi (IG: @mochiaccesorios).

Locación: Hotel Tryp by Wyndham (IG: @trypbywyndhamguayaquil).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!