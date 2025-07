De la memoria al desarraigo: dos filmes que capturan la esencia guayaquileña

“Mariella empieza a pintar en los años ochenta, cuando en Ecuador ser artista ya era un problema, y ser artista y mujer, un problema aún más grande”, reflexiona el docente y curador cuencano Hernán Pacurucu.

Mientras habla, la imagen se aleja de la entrevista y se sumerge en los lienzos de Mariella García Caputi, arqueóloga, museóloga, investigadora y artista guayaquileña.

Su historia, la de su vida en el arte, es la que narra Mariella, documental del cineasta David Grijalva, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Cuenca y que este miércoles 30 de julio se presentará en el Kultur Zentrum de Samborondón.

La cinta se suma a un trabajo sostenido de Grijalva por preservar, a través de registros fílmicos, la memoria del arte y la cultura del país. Su recorrido documental empezó con obras dedicadas a Enrique Tábara, Hernán Zúñiga y Félix Aráuz. En Mariella, expertos en arte profundizan en la trayectoria de García Caputi, una creadora que desmanteló la noción de una identidad pictórica fija, integrando símbolos ancestrales ecuatorianos en un lenguaje plástico contemporáneo.

Del aula al cementerio: estudiantes exploran el cine y la historia de Guayaquil Leer más

El proyecto, señala la pintora, comenzó en 2018 como una iniciativa del propio cineasta, quien primero se adentró en sus vastos archivos. Ella, por su parte, también sintió la necesidad de regresar a sus obras y revisarlas desde la mirada del presente.

“Fue interesante ver mi propia evolución con otros ojos. El maestro Enrique Tábara me decía que yo pintaba como un hombre, que me gustaban los trazos duros, que no tenía la sensibilidad que se asociaba con las artistas mujeres de esa época. Pero mi interés nunca fue la mirada del otro, sino la mía: pintar lo que para mí tenía sentido”, cuenta.

El filme se proyectará en el marco del programa Cultura En-cuadre, que busca resaltar los aportes creativos de los artistas ecuatorianos. La cita es a las 18:30, en la Sala de Música del centro cultural, ubicado en el Colegio Alemán Humboldt de Samborondón.

Mariella García Caputi es artista, arqueóloga e investigadora. Cuenta con una extensa trayectoria en las artes. Cortesía

Para García, la apuesta documental no es solo una ventana para mostrar su historia, sino también una forma de conectarse con las nuevas generaciones. “Como he trabajado tantos años en los museos, hay mucha gente que no conoce mi carrera como artista, y me alegra que puedan ver esa faceta”, cuenta.

Además, añade, valora la obra de Grijalva como una manera de revalorizar el trabajo artístico en el país. “Hay mucha ingratitud con las artistas. ¿Dónde está la calle que lleva el nombre de Yela Loffredo de Klein? ¿Dónde está el busto de Jenny Estrada? No hay un compromiso por resaltar y rescatar su memoria del olvido, o por poner en valor la enorme labor que hicieron”, dice.

Florinda Meza en el ojo del huracán mientras La Chilindrina revela su lado humano Leer más

Florida Norte, una historia en el Guayaquil profundo

En el Festival de Cine de Cuenca también se estrenó recientemente Florida Norte, obra de Ileana Matamoros y Julie Tomé, que transita entre la ficción y el documental para contar la historia de Carlos, un joven que, durante la pandemia de Covid-19, se las ingenia para vender carne de chancho sin tener experiencia en ese oficio, con el fin de subsistir.

Ambas cineastas llegaron al proyecto años antes, cuando realizaban labores de acercamiento comunitario junto a la Universidad de las Artes en el populoso barrio del norte de Guayaquil que da nombre al filme.

La película, grabada íntegramente con vecinos del sector, captura -como ambas relatan- la esencia del guayaquileño: siempre resiliente pese a las adversidades. “Como Carlos no sabía realmente del oficio, y por las cosas que le pasan, fracasa, pero se levanta, sabe que mañana será un nuevo día, y esa perseverancia es la forma en la que el guayaquileño afronta la vida”, indica Matamoros.

Florida Norte obtuvo el galardón a Mejor Corto Nacional en el festival.

El filme de Ileana Matamoros y Julie Tomé se realizó a lo largo de diez días y con los residentes y vecinos del barrio. Cortesía

Tras su presentación en Cuenca, Florida Norte empezará su recorrido por festivales tanto nacionales como internacionales. Las cineastas también esperan proyectarlo en salas independientes. “Es un trabajo del que estamos muy orgullosas, al que le pusimos todo nuestro corazón”, cuenta Julie Tomé.

Además, explican, el filme se ha convertido también en el reflejo de una ciudad que ya no existe. Frente a la crítica situación de seguridad que atraviesa el Puerto Principal, las familias que colaboraron en la película tuvieron que abandonar el barrio para evitar enfrentamientos con las bandas que ahora controlan la zona. Uno de los actores fue asesinado.

“Ya no podemos volver”, dicen.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ