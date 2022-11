No es la primera ni la última artista que dice que está soltera. Son estrategias para mantener el misterio de la fanaticada. Esta siempre prefiere que sus favoritos estén solteros.

Dayanara, quien estuvo en la alfombra roja de los Grammy Latinos, negó a su esposo, Jonathan Estrada, luego aclaró que era una broma. Por este motivo le siguen dando palo en las redes sociales, ya que algunos consideran que no debió decir aquello.

Dayanara en los Grammy Latinos. Cortesía

Para el promotor artístico Wacho Fernández: “Dayanara supo manejar la situación para lograr comentarios. Lo de negar a su esposo y mánager fue buena estrategia para darle continuidad a su promoción. Recuerden que ella está en promoción y necesita a los medios en todo sentido, esa es su estrategia y le ha resultado totalmente. Tanto es así, que tuvimos una artista ecuatoriana (Paulina Aguirre) nominada a los premios, pero a quien más han resaltado es a Dayanara como invitada y no a Paulina”.

Hablando de Dayanara, el diseñador Carlos Mera dijo con relación a su traje. “Es muy talentosa, pero mala la elección de su vestido, lo hace ver barato. Sus piernas no son tan bonitas. Todos tenemos defectos, pero hay que saber minimizarlos, siempre estaré en contra cuando la mujer usa aberturas en la pierna cuando sus muslos son gordos y sus piernas cortas”.

Comentarios del diseñador. Cortesía

EXPRESIONES lo consultó y añadió que “el modelo es lindo, pero parece que lo compró apurada y parece que es una talla menos. Aunque ya sabemos que muchas artistas se ponen ropa más pequeña para ajustarse, no es lo ideal. En este caso no hubo un equilibrio, lo del busto no me molesta, pero sí el abierto en la pierna, la piel se le notaba seca, muestra mucho muslo, no le lucía. El mismo modelo en otra chica se ve diferente”.