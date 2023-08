En 2023, Dayanara (26) dice que ha estado imparable. Las razones de esta afirmación es que ha lanzado tres canciones '¿Quién?', 'El ganado' y 'Tonta', además estuvo nominada como promesa musical en el Festival Heat desarrollado en junio en República Dominicana. Acaba de llegar de Estados Unidos, donde acudió como invitada al desfile de los ecuatorianos por el 10 de Agosto. Era la primera vez que se presentaba y fue la madrina del evento.

El tema más reciente, 'Tonta', es un pop regional escrito por el compositor e intérprete boliviano Luis Vega, a quien se lo conoce como el artista que convierte en canciones las historias de sus seguidores.

En lo personal, en enero pasado contrajo matrimonio religioso con el actor y productor Jonathan Estrada.

Con el chileno Américo, el mexicano Kunno y ahora con Luis Vega ha hecho colaboraciones. ¿Ha sido una manera de abrir puertas en el extranjero?

A Luis lo conocí por Américo, me lo presentó cuando estuvimos en Bolivia promocionando la balada pop '¿Quién?' Nos fuimos de gira. Luis es número uno en su país. Él me dio un grupo de canciones. Ahí estaba 'Tonto', me encantó. Cuando se lo conversé a mi equipo, ellos se sorprendieron porque era la primera vez que iba a cantar un pop regional. Uno de los primeros artistas que la escuchó fue Américo. Me dio la patada de la buena suerte. Ya está muy pegada. No siempre se da que los artistas quieran colaborar. Aquello es una bendición.

Usted le ha dado muchas sorpresas a sus seguidores en los últimos meses...

No tuve miedo de salir de mi zona de confort. Primero grabé con Américo, luego el reguetón bailable con Kunno y con Luis Vega. Quiero que el público tenga variedad y que sienta que soy una cantante versátil. En 2022 saqué el disco 'Ecuador en la casa con 8 pasillos'. La última semana de septiembre iré a Bolivia, le dan mucho cariño a mi música, en Chile también. Américo me abrió muchas puertas. No serán las únicas colaboraciones.

¿Dayanara de tonta no tiene nada?

(Risas) Todos hemos sido tontos en el amor. Yo lo he sido. El público se identifica porque a veces, aunque no se lo quiera, llega alguien por el que hacemos tonterías y al que perdonamos fácilmente.

¿Y ese ha sido Jonathan?

(Risas) No sé, puede que sí. Él también ha sido tonto por amor.

Se viene su primer concierto a lo grande, debe tener muchos sentimientos encontrados.

Así es, lo organiza Luis Padilla. La fecha programada es el 22 de septiembre en el teatro Centro de Arte. Se llama 'Dayanara a lo grande'. Al principio le rendiré un tributo a la música nacional con temas del disco que grabé el año pasado, luego ofreceré el resto de mi repertorio con todas las de ley. Será para todas las edades, desde el niño hasta el adulto mayor podrán apreciarlo. Me emociona que se confíe en el talento ecuatoriano para hacer shows con taquilla en teatros. En mi caso, es la primera vez.

Nada ocurre por casualidad...

Tengo cuatro canciones listas, tal vez lance una de ese grupo. Acabo de sacar 'Tonta', no quiero dejarla morir tan rápido. Mis fans me piden otra. Ha sido el año que más música he sacado, pero me encanta que se le dé el valor a cada canción, hay mucho trabajo detrás. El 2023 ha sido muy productivo, porque desde que soy solista hace cinco años no he parado, ha sido un trabajo de hormiga.

Durante la pandemia lancé 'Adictivo', me arriesgué. Ha sido la respuesta de Dios, a ese esfuerzo. Obviamente se han dado viajes, estar en festivales o premiaciones. Hubo un tiempo en el que me presioné, ahora todo lo dejé en sus manos, que todo fluya. El 2024 espero me sorprenda más y creo que será muy internacional. Ya no es una canción, son 16. Siento el respaldo de mi propio país, soy profeta en mi tierra. Me daba terror, pensaba que iba a fracasar.

En las redes sociales de Ecuavisa le diagnosticaron una enfermedad incurable.

Mi familia que vive en Estados Unidos me llamó para saber qué estaba ocurriendo. Me hice unas pruebas y me diagnosticaron hipotiroidismo. Me sinceré con algo que me enteré hace poco. Mi madre (Cecilia) también lo sufre y lo supo al mismo tiempo que yo. Es una enfermedad que la padecen muchas personas en el mundo, pero viven con normalidad porque la controlan. Me estoy tomando mi pastilla para regular el funcionamiento de la hormona.

Muchas personas no tienen ni idea que lo padecen. ¿Qué sentía?

Sentía que no estaba alcanzando los objetivos físicos propuestos, me había estancado en el peso, por ello decidí hacerme exámenes. Soy de las mujeres que practica ejercicios hasta el sábado, si no tengo show. Me sentía hinchada, retenía mucho líquido, recibía comentarios de que Dayanara se estaba engordando. No me afecta en lo vocal ni en mi energía, se me caía el cabello, pero tengo bastante (risas).

¿Aquello la afectará cuando quiera ser madre?

Le pregunté a mi doctor, dice que no porque es en un grado leve y lo estoy tratando a tiempo. Tal vez sea por los anticonceptivos que uso desde hace 8 años.

Hablando de la maternidad ¿ya está considerando encargar familia?

Lo estamos planificando para después de tres o cuatro años. Jonathan dice en tres, yo en cuatro (risas). Cumpliré 27 años en octubre. Tal vez a los 30 quiero ser una madre joven y me llevaré a mi hijo para todos lados.

La cantante Mirella Cesa prácticamente se desapareció de la escena musical tras su maternidad.

Obviamente tomaré con calma el trabajo cuando esté embarazada. Después nos iremos en familia porque Jonathan siempre va conmigo.

Generalmente muchas parejas solo van al Registro Civil y firman el respectivo papel. Sin embargo, ustedes quisieron recibir la bendición de Dios.

Para nosotros aquello era importante. Hace dos años nos casamos el civil, en enero pasado fue la boda religiosa. Desde entonces nos sentimos más unidos, más familia, nos ha dado una gran paz. Nuestros padres son casados con todas las de ley, queremos que nuestros hijos crezcan en un hogar bendecido por Dios.

Tras los resultados de la primera vuelta electoral existe la posibilidad de que una influencer (Lavinia Valbonesi de Noboa) de casi su misma edad se convierta en la primera dama de los ecuatorianos.

Me encanta que la juventud esté comenzando a tener un rol en lo político. Es necesario ese toque fresco, con nuevas ideas y propuestas. Siempre que todo sea por el bien del país, hay gente preparada.

A los artistas los siguen los políticos, ¿a Dayanara la han tenido en la mira?

Me han ofrecido, pero siempre me mantengo al margen. Me encanta subirme y cantar en los escenarios, también he sido parte de los escenarios en campañas políticas, pero sin ninguna inclinación.

Su esposo era uno de los candidatos para ser el presentador de un nuevo reality de Ecuavisa.

Hasta donde supe estaban en conversaciones. Es un año muy complicado para él, porque además de sus proyectos comerciales está el musical. Sigue siendo mi mánager.

Considera que 2023 ha sido un año muy productivo. Cortesía

A veces no es conveniente que el esposo lo sea, ¿pondría a otro como su representante?

Hace cinco años el proyecto Dayanara lo iniciamos juntos. Fue el que me apoyó para que me lance como solista, había sido parte del grupo Kandela & Son y participé en Miss Ecuador. Entonces me dijo que estaba dando muchas vueltas para dar el salto como solista. Se ha entregado en todos los sentidos, invirtió en mí.

Me ha dirigido y producido más de 10 videos. Si mañana llega una disquera dispuesta a comprar mi proyecto como tal seremos los dos de la mano con una disquera que se sume. No han sido fáciles estos cinco años de trabajo, hay muchos matices. Toca separar lo personal de lo profesional. Decimos que hay que poner una barrera para que no todo sea trabajo, además cuidar lo más importante, nuestro hogar.

Espera ser madre en 3 o 4 años. Cortesía

¿Por qué no ha sido fácil?

En mi caso, hacía todo una ensalada, me costó más a mí separar lo personal y profesional, fueron necesarias muchas conversaciones. Los dos hemos madurado, a Jonathan lo conocí siendo el muchacho de 28 años que actuaba en Ecuavisa, ya va a los 37, tiene su propia empresa. Es un hombre y yo una mujer de 26. Hemos crecido, en nuestras primeras discusiones éramos dos niños. Para salir adelante se necesitan conversaciones incómodas y largas. Nos da tristeza ver tantas parejas nacionales que se disuelven, no queremos que la fama, el escenario y el ruido nos maree como personas.