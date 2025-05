Danilo Carrera agradece celebrar con Elsa Huerta el Día de la madre

El actor ecuatoriano Danilo Carrera aparece en la revista People con su progenitora Elsa Huerta de Carrera. El motivo, el Día de la Madre. En esta entrevista comenta sobre lo que vivió cuando a ella le diagnosticaron cáncer de seno en 2022 y que por esta razón dejó México (donde grababa El amor invencible) y se mudó a Miami. “No voy a decir que no tuve miedo, que no estuve triste. Claro que tuve todas esas emociones y claro que me afectó en mi trabajo”.

Agradece poder celebrar otro Día de la Madre con ella, aunque no podrá invitar a su mamá a cenar en Miami. Estará en España, ya que es la imagen de la nueva campaña de ESPN Deportes e irá al partido del Real Madrid contra el Barcelona.

A pesar de lo vivido, está contento, porque tiene un contrato exclusivo en Telemundo, y es el villano Carlos Aristizábal en la serie Velvet, el nuevo imperio.

Además encontró el amor en la peruana Camila Velayos. “Lo más importante es mantener mi relación en privado. Con tantos cambios era tan difícil tener un poquito de estabilidad, de vida normal, de rutina y ahora por fin la estoy teniendo. Es una chica inteligente, maravillosa, preparada, supertrabajadora. Veo cosas en ella que veo en mi mamá, esas ganas de crecer, de trabajar, de salir adelante. Es una chica que entiende y apoya mi carrera, es divertida, es guapísima. Estoy muy contento”.

Elsa Huerta en el Día de la Madre quiere agradecerle a Dios, ir a misa y luego dedicarle tiempo a la familia.

Michela se despide de su hermana

“Gracias hermana por todo lo que dejas en mí, gracias por cuidarme de esa manera, eres tú quien me ha enseñado cómo debo ser amada y también eres tú quien me ha enseñado a amar bien. No sé cómo despedirme de ti por eso nunca lo haré, te vas a quedar conmigo hasta que algún día pueda abrazarte y besarte de nuevo, nos faltaron miles de cosas. Me falta el aire sin ti, pero ya no tengo nada que pedirte mi amor, me entregaste un milagro cada día que te tuve, eres lo más bello que me dio Dios”, es parte del mensaje que Michela Pincay le dedicó a su recién fallecida hermana, Iesmín.

A estas emotivas palabras añadió: “Siento la dicha y el orgullo de que tú seas mi hermana, este amor que es tan puro e inexplicable, perdóname si fallé, si me faltaron muchas cosas, si debí darte más, si a veces estuve muy ocupada con mi vida, tú hiciste todo bien. ¿Te quedas conmigo o yo me voy contigo? No sé, lo que tengo claro es que hay una parte de mí que se duerme a tu lado porque es incapaz de separarse de ti. En algún momento volveré a completar esto que dejas aquí, te voy a hacer sentir orgullosa, voy a abrazar mucho a mamá, intentaré ser tan buena tía, nieta, hermana, sobrina, prima como tú. Ve tranquila que yo me encargo de todo aquí, voy contigo hasta donde pueda llegar, no tengas miedo que nada es más bello que ese lugar en el que vas a estar”.

La presentadora de TC despidió a su hermana el jueves 8 de mayo. Ese día fueron cremados sus restos. Ella falleció el día anterior.

Marco celebrará su cumpleaños en México

El asesor de reinas Marco Tapia se encuentra en México, donde cumple ciertas actividades relacionadas con su labor. Allí festejará un año más de vida.

Tiene muchos amigos en el medio mexicano. Incluso, el año pasado apareció como extra en la telenovela El ángel de aurora, además estuvo en el certamen Miss Universo que se desarrolló en Ciudad de México en noviembre.

