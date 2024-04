Daniel Sancho: se pospone el juicio por cortes de luz

Justo cuando estaba por llegar el momento álgido del juicio contra Daniel Sancho, las condiciones climáticas dieron un respiro, para bien o para mal, a todas las partes.

Este jueves 25 de abril era especial. Tanto Daniel como su padre, el actor Rodolfo Sancho, iban a dar sus versiones sobre el caso que rodea el asesinato del cirujano Edwin Arrieta.

Sin embargo, la corte tailandesa tomó en el último minuto la decisión de suspender el juicio a razón del clima. Y es que la ciudad en la que se desenvuelve el proceso es Koh Samui, una isla situada al sur de Tailandia, que durante la semana ha registrado temperaturas sostenidas de 30 grados y más.

Esto, sumado a un corte de energía en el sector donde tiene lugar el juicio, obligó a la corte a suspender la audiencia por el sofocante clima y la falta de aires acondicionados para los asistentes. La sesión, aseguran los medios, no se reanudará hasta el próximo 30 de abril.

Ante esto el abogado de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, se pronunció diciendo que observa irregularidades en el caso.

“No estamos escuchando la voz de las autoridades colombianas. Estamos encontrándonos con ciertas cuestiones que no nos están gustando, incertidumbre para no utilizar la palabra, sospechas”, aseguró Ospina, quien pide a la opinión pública vigilancia en el tema.

No vamos a bajar la guardia y vamos a denunciar cualquier anomalía que detectemos en este procedimiento Juan Gonzalo Ospina Abogado defensor

Según los Arrieta, la justicia tailandesa cambió abruptamente en la posición en cuanto a la tipificación del delito.

“Nos resulta llamativo que se pueda debilitar la teoría del asesinato premeditado cuando no ha habido ningún elemento que apunte a ello. No entendemos muy bien a qué responde ese cambio de postura, porque no se fundamenta en ninguna prueba objetiva”, comenta el defensor.

Quien también se ha visto afectado es el padre de Daniel Sancho, a quien no se le permitirá estar presente durante las declaraciones de su hijo el próximo martes.

Así lo dio a conocer el medio de comunicación La Vanguardia, que reportó que es la defensa quien ha pedido su ausencia para “garantizar el buen transcurso del procedimiento”.

Ante varios cabos sueltos, Tailanda, Colombia y el resto del mundo se mantienen expectantes para contar la verdad y que se haga justicia en este caso tan mediático como polémico.