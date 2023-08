Se revelan nuevos detalles en torno al crimen ocurrido a Tailandia y que involucra al chef e influencer español Daniel Sancho. En un primer momento, el detenido, hijo del actor Rodolfo Sancho, negó algún tipo de relación con el cirujano colombiano Edwin Arrieta y más bien lo acusó de estar obsesionado con él.

En las últimas horas, de acuerdo a medios internacionales como Lecturas, Daniel ha contado a la policía tailandesa, con lujo de detalles, que se conocieron por Instagram hace un año.

En esta red social, intercambiaron fotos subidas de tono antes de conocerse personalmente. Meses más tarde se vieron y empezó la relación. Llegó a ver tal confianza que inclusive, Arrieta le prestó cerca de 11.000 dólares y una tarjeta de crédito para ayudarlo en la apertura de su restaurante.

El también nieto de Sancho Gracia, no quiso continuar con Edwin y rompió lo que tenían, aclarando que no era homosexual y que tenía una novia, una decisión que supuestamente no gustó nada al cirujano plástico y motivo por el cual comenzaron las amenazas. Este supuesto acoso por parte del médico provocó que Daniel planeara, paso por paso, el viaje a Tailandia para acabar con la vida de Edwin, descuartizándolo.

“Era una relación que jugaba con mucho sentimiento porque un día estaban bien, un día estaban mal. Nunca pensamos que esto hubiera pasado. El carácter de una persona puede estallar en cualquier momento”, contó al portal Lecturas, uno de los mejores amigos de Daniel, añadiendo que su círculo íntimo de amistades estaba al tanto del vínculo entre ellos.