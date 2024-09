Daniel Sancho empieza su condena sin una sola visita

La última vez que Daniel Sancho vio a su padre fue el viernes 30 de agosto de 2024. Fue en la prisión Koh Samui, donde el madrileño de 30 años ha vivido durante los últimos 13 meses.

Rodolfo Sancho, reconocido actor español, estuvo con su hijo tres horas luego de que fuera condenado el jueves 29 a cadena perpetua por el asesinato, descuartizamiento y ocultación del cadáver del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. La madre del reo, Silvia Bronchalo, estuvo con él 15 minutos, antes de que lo trasladaran en un vehículo blindado a la cárcel de Surat Thani, a tres horas de viaje.

Daniel Sancho, en la prisión más peligrosa de Tailandia

Las cosas no están marchando nada bien para Daniel Sancho. Si bien no se le dictaminó la pena de muerte, deberá pasar el resto de sus días privado de la libertad. Además, al día siguiente de conocerse la sentencia, se ordenó su inmediato traslado de la prisión de Koh Samui, que alberga cerca de 500 reclusos, a la de Surat Thani, una de las más peligrosas del país, con unos 5.400 presos. Al conocer el dictamen, el acusado pidió sollozando al juez que no lo trasladaran a otro centro penitenciario, pero su solicitud fue negada.

Como si esto fuera poco, está impedido de recibir visitas, ya que la cárcel en la que se encuentra entra en cuarentena por COVID-19 por cada nuevo ingreso, en su caso hasta, al menos, el 5 de septiembre... siempre y cuando ninguno de los presos dé positivo en una nueva prueba. Si eso ocurre, tendrán que volver a confinarse entre seis y diez días más. El proceso se repetirá hasta que todos arrojen resultados negativos.

Daniel Sancho está totalmente incomunicado

Según apunta Efe, el mejor escenario para Daniel Sancho es que el viernes se levante la cuarentena, para que pueda recibir visitas ‘in situ’ o videollamadas. En Samui, era visitado por su padre, el actor Rodolfo Sancho, y se comunicaba vía telefónica con su abuela Noela Aguirre.

Otro escollo es el idioma. En los primeros minutos en Surat Thani le fue imposible comunicarse con los funcionarios de la prisión, ya que prácticamente ninguno habla inglés. Para solucionar el inconveniente, el chef solicitó un intérprete.

Se presume que será poca la información sobre lo que allí le ocurra, pues los empleados de Surat Thani han recibido instrucciones precisas de no proporcionar ningún dato sobre la situación de Daniel Sancho en el interior de la cárcel.

