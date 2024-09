Keanu Reeves llega a los 60 años con el amor del público

El tiempo pasa y con él se van la belleza y lozanía de la juventud, no importa cuánto nos esforcemos para que eso no ocurra. Pero hay otras formas de mantenerse vigente, y una de ellas es el talento.

Keanu Reeves se ha convertido en una de las estrellas más queridas del espectáculo. Ahora está en el top gracias a la gira del grupo Dogstar, del que es bajista, y que ofreció su primer concierto en el mes de junio en España. A ello se suma la publicación de The book of elsewhere, su colaboración con el escritor británico de ciencia ficción China Miéville.

Keanu Reeves, atractivo como su halo de misterio

Los intereses de Keanu Reeves son tan variados como su carrera. El lunes 2 de septiembre, llegó a los 60 años con una historia muy interesante. En su carrera actoral ha participado con la misma lucidez en blockbusters como Matrix y en obras independientes, como The neon demon, de Nicolas Winding Refn.

En su vida personal, se muestra hermético y algo misterioso, haciendo gala de su nombre, que significa “brisa fresca sobre las montañas”. Sin embargo, eso no ha impedido que se lo vincule a ciertas historias llamativas, como la de una supuesta boda con David Geffen.

La revista francesa Voice aseguró que se había casado por el rito hebreo con el magnate de la industria musical en un restaurante de Los Ángeles, y que de ello fueron testigos Liz Taylor, Steven Spielberg, Cindy Crawford y Claudia Schiffer.

Él nunca lo desmintió, y tan solo aseguró en las páginas de Vanity Fair que “no hay nada malo en ser gay, así que negarlo es hacer un juicio sobre ello. ¿Y por qué darle tanta importancia?”. Y agregó: “Si alguien no quiere contratarme porque cree que soy gay, pues tengo que aceptarlo”.

Lo cierto es que está oficialmente comprometido con Alexandra Grant desde 2019. Aunque las malas lenguas dicen que la relación viene de algunos años más atrás. Ellos forman una de las parejas más secretas de Hollywood. Tanto es así, que fue el año pasado, en 2023, que hablaron por primera vez de su relación

Hay Keanu Reeves para rato

Keanu Reeves no tiene redes sociales, pero es muy querido en internet. Sus compañeros solo tienen palabras positivas para hablar de él. Francis Ford Coppola asegura que “es la persona más agradable que puedes conocer”.

Solo el fallecido Matthew Perry, en su biografía Amigos, amantes y aquello tan terrible, escribió: “Parece que son siempre los más talentosos los que sucumben. ¿Por qué gente con ideas tan originales como River Phoenix o Heath Ledger se mueren, pero Keanu Reeves todavía camina entre nosotros?”.

Pero luego envió un comunicado: “Dije una estupidez, fue una maldad por mi parte”, declaró en uno de los actos de presentación del libro. “Se me ocurrió su nombre solo porque vivo en la misma calle que él. Le he pedido perdón públicamente y en las futuras versiones del libro no aparecerá su nombre”.

Y los proyectos no paran. Va a convertirse en la voz de Shadow en la tercera entrega de Sonic, será el protagonista de la nueva película del sueco Ruben Östlund, The entertainment system is down, y, en los próximos meses, podría debutar en Broadway con Esperando a Godot. ¿Se puede estar mejor a los 60?

