Daniel Noboa Azín: "Soy de arroz, cazuela y ceviche"

Ser conocido como ‘el hijo de...’ es algo que desde chico ha descartado Daniel Noboa Azín. Sacarse ese ‘mote’ no ha sido fácil, pero a sus 33 años lo ha conseguido. El asambleísta provincial por Santa Elena responde las preguntas de El Cuestionario.

¿Es cierto que lo conocen como ‘el guapo de Santa Elena’?

Tanto así no creo. Pero tuve la suerte y tengo que agradecerle al voto femenino que me hizo asambleísta. Hablamos del 60 %.

Me dicen que llega allá y las mujeres lo tocan para ver si es real.

(Sonríe) Eso ya tiene un poco de cuento. La verdad es que mi mensaje pegó y fue importante para las mujeres y se los agradezco.

¿Esto de incursionar en la política lo hizo por convicción,o de alguna manera fue inducido por su padre (Álvaro Noboa)?

No tengo amor por la política, sino el interés y el deseo de servir a los demás. Eso es diferente.

Al igual que muchos, ¿rechaza la política por lo contaminada que está?

Cuando converso con un grupo de amigos, todos se quejan de su realidad. Yo les pregunto: “¿Cuántos de ustedes desean participar?” y me responden: “Eso no es lo mío”. Cada uno está inmerso en su profesión o en lo suyo y por esa razón es que vemos corrupción y gobernantes que no convencen. La gente debería ser parte del cambio.

¿Es cierto que llegó a ser empresario a los 18 años?

Empecé con una compañía de eventos y tuve que vender mi colección de guitarras y mi equipo de PlayStation. El primer concierto que produje fue el de Caramelos de Cianuro en 2007. Lo presentamos en la discoteca Attica.

Y luego pasó a tener una empresa de almacenamiento de alimentos perecederos.

Así es. Trabajé en ese momento para la compañía familiar en la parte logística y me especialicé en el transporte de alimentos por varios años.

Daniel toca la guitarra desde niño y el reguetón es uno de sus ritmos favoritos. Gerardo Menoscal

¿A quién le hubiese gustado congelar de por vida?

Uy... debería hacer una lista, pero se me viene a la mente mi abuelo (Luis Noboa Naranjo).

¿En qué negocios no incursionará nunca?

En el narcotráfico.

¿Y si hablamos de negocios lícitos?

No invertiría en negocios en los que no tengo ningún conocimiento. Me llama la atención la exportación de camarones, pero es algo que no conozco y podría perder mucho dinero.

¿Y qué otras cosas prefiere ver de lejos y no tocar?

La vida personal de los demás.

¿Es cierto que tiene fijación con los vasos y las superficies sucias y les pasa el trapo?

Me gusta tener la casa limpia y ver las cosas así. Sí soy un poco obsesivo con eso. No me agrada ver algo manchado, por respeto también a la gente que recibo en mi casa.

Otra de sus pasiones es la música. Sé que es melómano y escucha desde rock hasta salsa.

Sí y toco la guitarra desde chico.

¿Es verdad que hace ejercicios con el reguetón de Ozuna?

Así es. Además de Ozuna, Anuel AA y hasta más viejos como Tego Calderón.

Se va hasta abajo, entonces.

(Risas) Cuando toca.

Bueno para el baile y malo para...

Tengo una falencia en recordar nombres, pero soy muy bueno acordándome de lugares y momentos específicos. Me acuerdo de lo que comí, de lo que hablé y dónde estuvo sentado.

¿Y cuáles son las cosas que prefiere olvidar o bloquear?

Errores en los negocios, esos que te causan ansiedad y tristeza.

¿Aplica en lo personal también?

Sí... Uno no puede cambiar el pasado, pero puede hacerlo con el futuro.

¿Y cuál ha sido su bálsamo para curar las heridas?

Estar activo, hacer ejercicio, trabajar en nuevos negocios, la música. Ayuda a comprimir ciertos sentimientos o emociones.

“Volvería a aquellos lugares que evocan mi infancia y en los que pasé con mis seres queridos, como The Hamptons en Long Island, donde mi abuelo iba mucho. Recuerdo a mi padre limpiando, aunque es pésimo haciéndolo (ríe), y a mi madre cocinando. Imagínate ver así a mi familia que ha pasado por tantas cosas”.

¿Es cierto que tiene debilidad por los perfumes, al punto de que podría tener un cuarto para su colección?

(Sonríe) Digamos que un cajón grande.

También me han comentado que es buen diente y arrocero...

Totalmente, me gusta la cazuela y el buen ceviche.

¿A quién visualiza en este momento como una cebolla para picar?

A varios corruptos.

¿Ha sido difícil ser el hijo de Álvaro Noboa?

Como todo, tiene sus pros y sus contras. Pero no puedo decir que tuve una infancia terrible y traumas no resueltos. Desde que estuve en la escuela, serlo siempre ha generado reacciones hacia mí en positivo y negativo.

Y para que la carga de esa mochila sea más llevadera, ¿qué hizo?

Conseguir mis propias cosas y obtener el éxito por mi cuenta, es algo que he luchado por obtener. He sido competitivo desde joven y he sido seleccionado de snowboard y entré a Harvard sin ayuda de mi padre. De hecho, él se enteró el día que fui donde él con dos cartas: la una era mi renuncia y la otra la admisión en la universidad. Y así he sido en todas mis cosas.

¿Hasta dónde quisiera llegar en su mundo?

No hay límites para mí.

¿Se visualiza como un futuro presidente de la República?

No cierro la posibilidad, pero tampoco es mi deseo inmediato. Todavía no me posesiono como asambleísta. Disfrutemos un ratito esto y ayudemos a la gente de Santa Elena.

Con buen vino y buena pasta, como le gusta.

Así es.

LAVINIA VALBONESI, ¿LA MUJER QUE ADMINISTRA SU VIDA?

Lavinia Valbonesi y Daniel Noboa llevan más de un año juntos. Gerardo Menoscal

“No lo sé”, dice con una tímida sonrisa cuando le preguntamos a Daniel si ha nacido la mujer que administre su vida.

Solo se limitó a responder: “Por ahora parece que ahí está, tratando de administrar, y le ha ido bien”. Claro que se refiere a la modelo Lavinia Valbonesi, con quien mantiene una relación sentimental de un año y medio.

“Me considero un triunfador porque he tenido más aciertos que errores y eso es un saldo a mi favor”.