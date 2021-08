Cynthia Viteri le dijo que 'sí' al tiktoker Jorge Cassis

Agradecido y sorprendido, así está el empresario Jorge Cassis, tras obtener la respuesta de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, a uno de sus videos de TitkTok, donde la invita a comer a una 'hueca' guayaca, utilizando un elegante terno azul y ella aceptó.

En el video que cuenta con 49.300 reproducciones y fue colgado el 4 de agosto, Jorge utiliza su caballerosidad y elegancia para convencerla y le dice a Viteri, mostrando una flor amarilla:

"Estimada Cynthia, ¿aceptaría usted ir a comer a una hueca conmigo?", mientras saca una cuchara de la solapa de su saco. Pero nunca pensó que ella le respondería: "Jorge, con gusto acepto su invitación, pero el lugar lo escojo yo".

Tras la inesperada aceptación, Jorge grabó otro TikTok celebrando con la canción We Are The Champions de la banda Queen.

El guayaquileño de 44 años dijo a EXPRESO que admira mucho a la alcaldesa y que no había tenido la oportunidad de conocerla. Agregó que está de moda que TikTok haga magia y por eso se le ocurrió invitarla a comer. "Ojala se de esta comida y poder conocerla en persona. No es otra cosa más que poderla conocer y rendirle mis respetos y admiración".

Lo cierto es que las relacionistas públicas de Viteri confirmaron a este diario que efectivamente la alcaldesa respondió al TikTok, pero que la agenda de ella está muy ocupada este mes y que verán más adelante si se da la posibilidad.