Mauricio Altamirano al estilo de Christian Castro o Maluma se cambió de look. Dejó el color negro de su cabello por el rubio. Lo hizo porque tiene el corazón roto. Al respecto dice: “Me gustan los cambios y cerrar ciclos, no lo voy a negar, terminé una relación tóxica y quise cambiar de look, algo loco, y lo conseguí, hablé con mi amigo Esteban Ontaneda y me recomendó un tono platinado.

El Cuy ahora es 'actor' Leer más

Clara Martínez fue la encargada, primero de buscar el corte ideal que esté de acuerdo a la forma de mi rostro y de tinturar mi cabello. La venezolana me advirtió que el tinte podía causarme picazón en el cuero cabelludo y que algunos no lo soportan, creo que fui tan despechado y con ansias de ver mi cambio de imagen que las tres horas pasaron volando, también aproveché para dormir.

No quiero entrar en detalles, pero me animé a cerrar ciclos, siempre he oído que las mujeres se pintan el pelo tras una ruptura. En el 2017 cuando algo similar pasó me cambié de departamento, luego la historia se repitió en el 2019 y me fui de ahí, pero ahora como ya tengo casa propia no me quedó de otra que un cambio extremo.

Irene Esser, la actriz y exreina de belleza venezolana está en Guayaquil Leer más

Nunca falta uno que otro conchudo que no tiene espejo en su casa, que lanza su frustración en redes sociales”, comentó. Su expareja seguramente estará como si nada y él dándole más importancia de la que se merece.