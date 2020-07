El Cuy pide disculpas por explotar en las redes sociales cuando defendió a Miguel Cedeño

Luego de que el reportero y presentador Mauricio Altamirano regresó de Estados Unidos, grabó un vídeo para disculparse por enojarse y lanzar insultos en una transmisión en vivo en Instagram cuando defendió a Miguel Cedeño. A este lo atacaron en las páginas de farándula de Internet, por su hermano Andrés Cedeño, vinculado con Daniel Salcedo.

“Una de estas páginas se inventó de que la casa de Miguel fue comprada con dinero de Salcedo, quien está involucrado en casos de corrupción. Me consta que no es así. Todo porque su hermano está relacionado con Salcedo y es parte del grupo de los que poseen carnet de discapacidad sin necesitarlo”.

Además el Cuy afirma: “mi intención no fue insultar a todo Ecuador. No he generalizado Me referí a esas personas que injurian a mi amigo por los errores de su hermano. Me disculpo con quienes no debieron escuchar esas palabrotas. Me sentí decepcionado y provocado. Sabemos que una mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad”.

Por sus comentarios, según el reportero y presentador, llamaron a amenazar y a insultar a su madre. “Ella trabaja en una fundación con niños especiales y tengo una hermanita con Síndrome de Down. Por esta razón protestó porque a muchas progenitoras con hijos que padecen este trastorno genético, no se los dan. No nos parece justo. Nos han amenazado de muerte. Tengo los chats de esas personas”.

Mauricio admite que cometió un error, pero pide respeto cuando se comparte información o afirmaciones en redes sociales. “Solo me defendí y defendí a mi amigo que no tiene la culpa de los errores o los actos de su hermano”.