El Cuy: "No soy ladrón, no he fugado del país"

El viernes 26 de junio, Mauricio Altamirano viajó a Estados Unidos y tiene previsto regresar el miércoles 1 de julio. Se fue de vacaciones y de compras.

“No he fugado del país, no soy ladrón como afirman en las redes sociales, no he hecho nada malo. Luego que defendí a mi amigo Miguel Cedeño por los ataques que le han hecho en esas páginas puercas de farándula me cayeron encima.

Dicen que soy corrupto, me meten en el mismo saco de Daniel Salcedo, quien está involucrado en casos de corrupción. Es preocupante porque es gente que no investiga y comenta lo que le da la gana, son borregos”.

El reportero y presentador añade que no es de los que se queda callado. “He respondido porque de la misma manera en la que me tratan, he tratado. Lo único que hice fue sacar la cara por un amigo al que atacan por la amistad de su hermano, Andrés con Salcedo y porque parece que este está metido en otras situaciones”.

Durante su permanencia en Estados Unidos, El Cuy ha recorrido sitios turísticos, ha visitado a su amiga, la exreportera, María Fernanda Meza y ha hecho compras.

“Quería salir de la rutina y descansar en la playa. En Ecuador me compré una moto. Ahorré para adquirirla, ahora dirán que alguien me la regaló. Además compré un casco del Hombre Araña. Soy fan de ese personaje y necesitaba unos cables y micrófono porque con mi hermano haremos unas grabaciones en YouTube”.

En su adolescencia lo primero que aprendió a manejar son motocicletas. “La gente que me conoce sabe que quería una. El año pasado en Quito adquirí dos cascos y lo hice para motivarme a ahorrar. Mi mamá me dice que manejar motos es peligroso, seré prudente. Soy de los que me programo. Así fue con la casa. Luego vendrá un hijo”.