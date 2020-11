El Cuy: "No me gusta el trabajo que hacen los Exfaranduleros"

Duró poco Mauricio Altamirano en la farándula. Tras retirarse en junio del programa 'De boca en boca', de TC, el presentador y reportero aceptó la propuesta de Héctor Cáceres para el espacio 'Exfaranduleros', que se ve por las redes sociales.

“Durante 15 años he hecho farándula y me considero el mejor reportero. Por ello sé de lo que hablo, conozco de contenidos, de edición, producción y pautas. No me gustó la realización ni producción.

Aunque era presentador, a veces colaboraba con notas como unas de Jocelyn Encalada y las grababa con mi celular, me puse la camiseta, aportaba con lo que podía. La falla es que Christian Albán y La Conchuda, Lidia Cristina, no hacen los reportajes, no es pasar como sea una grabación. Aunque sea en redes sociales, hay que cuidar la calidad y el contenido".

El Cuy añade que desde que renunció a TC dejó de seguir a personajes de farándula, "pero todavía sigo ciertas páginas. Así me enteré de que la mamá, abuelita y tía de Adriana Sánchez estaban enfermas. Hice una captura y se las mandé para que investiguen, solamente les di una pauta, pero esa misma captura la lanzaron, no aportaron con nada nuevo. Eso no me parece. Me dio mucho coraje y les dije que eso no estaba bien.

No era la primera vez. Cuando me operaron la papada, tampoco supieron manejar la nota. El Pez Gordo se enoja al aire porque algo no sale bien, esas correcciones se hacen antes. No puede ser hombre orquesta porque también quiere ser presentador. La gota que derramó el vaso fue que un día salen en vivo, otro graban, a un horario, luego a otro, un relajo. No es así. No me gusta el trabajo que hacen. Por esta razón renuncié”.