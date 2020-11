'La Bomba' pierde a su abuelita y mamá por coronavirus en Italia

Uno de los dolores más grandes es perder a los padres o a un hijo. La expresentadora de RTS Adriana Sánchez, quien vive en Estados Unidos, perdió a su abuelita Lidia Luces, el 29 de octubre y a su madre Gina Márquez, el 3 de noviembre. Ambas murieron en Italia a causa del coronavirus.

“Te has ido y contigo se fue mi vida. Me dejó la única persona que estuvo conmigo en todo momento y siento que se me fue el alma. Yo solo quiero irme contigo”, expresó 'La Bomba' en las redes sociales.

Además añadió: “Mi corazón se fue contigo mamita. Teníamos muchos planes juntas, siento que no puedo, pedí por tu vida y te fuiste”.

Gente del medio farandulero le manifestó su solidaridad. Alejandra Jaramillo dijo: “Ñaña lo siento tanto, te mando un abrazo enorme. Refúgiate en Dios y en tu familia”.

Mientras que Gabriela Pazmiño Pino expresó: “Te abrazo fuertemente a la distancia, sé que no hay palabras que puedan calmar tu dolor, solo aférrate a nuestro creador”.

También recibió frases de aliento de Yuribeth Cornejo, María Teresa Guerrero, Sofía Caiche, Priscilla Tomalá Fernanda Gallardo, Nathaly Carvajal, Claudia Schiess, Carlos Julio Gurumendi. Tatiana Macías, Eduardo Andrade, Luisa Delgadillo, Oswaldo Segura, entre otros famosos.

El 29 de octubre cuando murió su abuelita Lidia Luces, Adriana comentó: “Solo puedo decir que tu legado vivirá en mí por siempre, sé que mientras viví a mi manera muchos años, tú estabas de rodillas orando. Dios me cubrió gracias a ti.

Gracias por haberme dejado el regalo más lindo que fue la palabra de Dios en mis primeros años de vida, fue una semilla que dio sus frutos. Mi Coquito estoy triste pero sé que estás libre de dolores y estás junto a nuestro Dios. Nos veremos en la eternidad. La vida nunca será la misma”.

La exproductora Niurka Moncayo y amiga de Adriana contó: “Antes de la pandemia Gina fue a visitar a su mamá, Lidia a Italia. Ya no pudo regresar. Ellas ni salían de la casa, fallecieron en este rebrote de la enfermedad. Adriana está destrozada, muerta en vida”.

A inicios del 2019, la expresentadora de 'Vamos con todo' se mudó a Estados Unidos con su esposo Esteban González y sus hijos Marcelo (fruto de su relación con Marcelo Delgado) y Ezequiel, que procreó con Esteban.