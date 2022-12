“Diana me llama desde el vientre de mi hijo muerto/por las calles de Ibarra escucho el coro de mi nombre/ la voz no nata de mi hijo se une al griterío/la mano de un gendarme se queda en intención/de viento/y yo ya no soy yo/blanca hoja en el costado de mi herida/puña propicio/para este espejo que se apaga”.

Un dolor sin tregua recorre las páginas de ‘Cuerpo presente’, el poemario más reciente de la escritora manabita Siomara España. Desde ahí, gritan las voces de las mujeres asesinadas en el país a manos de la violencia machista.

A cada verso le antecede un fragmento de las crónicas noticiosas que registró el crimen de las protagonistas de los versos líricos: María Mercedes, madre de tres niños, María Fernanda, cantante, Antonella, estilista, Ángela, apenas una adolescente, Lisbeth, hallada al pie de una escalera, y cuya fotografía de boda recorrió el país tras el funesto hecho. Y tantas otras, que aparecen como atisbos, pues nombrarlas a todas llenaría una guía telefónica.

Retomé el libro dos años después de dejarlo, intentando trabajar los textos a través de las voces de estas mujeres, producto de la investigación, y de conversaciones con sus familiares.

Siomara España, escritora

El estupor ante la violencia y la pérdida fue lo que llevó a la poeta a iniciar este proyecto literario, que tardó seis años en concretarse.

“En 2011 empecé a recopilar noticias sobre femicidios, porque me desconcertaban. Me desconcertaba el ensañamiento que había hacia las mujeres, pero también el que había desde la prensa al culpar a las víctimas en cómo se narraban los casos”, reflexionó.

Conforme las redes sociales ayudaron a viralizar algunos de los casos más espeluznantes, entre ellos el de una joven que fue asesinada frente a la Policía Nacional, en Ibarra, España decidió escribir sobre el tema, pero no halló en la crónica una respuesta a sus inquietudes.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1976. Es licenciada en Literatura y Español por la Universidad de Guayaquil y Máster en Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado los poemarios ‘Alivio demente’, ‘De cara al fuego’ y ‘Jardines en el aire’, entre otros.



“Mi territorio nunca ha sido otro que el de la poesía. Este es mi doceavo libro, y no encontraba otra forma de contar lo que quería contar. Quería darle voz a estas mujeres, a sus historias y lo que está detrás de la violencia que se ejerce”, dijo.

No obstante, en el proceso de escritura se encontró con varios obstáculos que le impedían continuar, y varias veces optó por abandonar el proyecto. “Cuando empecé a escribir, lo hice desde mi voz poética, solo para notar que no funcionaba. Descarté esa primera versión, y lo dejé ahí. Lo retomé dos años después, intentando trabajar a través de las voces de esas mujeres, producto de la investigación, de conversaciones con los familiares. Necesitaba que ellas me prestaran su voz para que esta se acercara a la realidad”, explicó.

La autora agregó que la ardua edición de los versos la llevó a emplear técnicas que no había contemplado en obras previas, por lo que ‘Cuerpo presente’ no se parece en lo absoluto a libros como ‘De cara al fuego’ o ‘Jardines en el aire’, que consagraron su voz.

“No hallé quién hablara sobre este tema desde la poesía, entonces no contaba con referencias a las que pudiera consultar. Escribir este poemario fue revolcarme muchas veces, fue darme por vencida, fue retomarlo, de llenarme de incertidumbre y encontrarme con el vacío”, estableció.

La obra se publicó bajo el sello Valparaíso Ediciones, con sede en España y Estados Unidos, y al momento ya ha tenido una gira por varias ciudades norteamericanas. “No pensé que iba a tener el interés que ha tenido, es una sorpresa muy grata”, señaló la autora.

En el país hubo un lanzamiento reciente en la Feria Internacional del Libro de Cuenca, y se presentó esta semana en el Puerto Principal. España espera lanzarlo en 2023 en la capital, y en varias ciudades de Manabí.