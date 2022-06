Roanoke, una leyenda que resurge

El 8 de mayo de 1587, un grupo de 116 hombres y mujeres abordaron un barco en un muelle londinense y, llenos de ilusiones, partieron hacia nuevo mundo. Entre ellos estaba Eleanor Dare, hija de John White, quien sería el gobernador de la futura colonia. Iba nerviosa y embarazada, pero lista para afrontar la aventura.

Este personaje histórico, del que existen pocos datos, es la protagonista de ‘Palabras de piedra’, novela coral de la escritora ecuatoriana, residente en España, Nita Aspiazu de Balda.

El trabajo investigativo para la obra, publicada recientemente bajo el sello Ciudadela Libros, empezó hace cuatro años, mientras editaba su primera novela histórica, ‘La callada memoria del olvido’.

Explica que no solo ahondó en la vida de los colonos que zarparon hacia América, sino también en numerosos documentos de este periodo histórico tan tumultuoso.

Y es que, al poco tiempo de arribar en Roanoke Island, donde actualmente se encuentra Carolina del Norte, los colonos se enfrentaron a relaciones hostiles con los nativos, y a una falta de provisiones.

Portada de 'Palabras de Piedra', de la autora Nita Aspiazu de Balda Cortesía

La situación se tornó tan precaria que un barco debió zarpar hacia Inglaterra en busca de ayuda. Pero, debido a la lucha entre el imperio inglés y España, que concluyó con el triunfo inglés sobre la Armada Invencible, el retorno a Roanoke Colony tardó tres años.

Cuando el gobernador John White finalmente pudo regresar en busca de sus colonos, se encontró con ruinas y la misteriosa palabra ‘croatoan’ tallada en un poste. Nunca se supo qué pasó con ellos, y la historia se convirtió en leyenda.

A la par de las crónicas que usó para recrear las costumbres de la época e incluso los mapas antiguos de Londres, la escritora también tuvo que ahondar en las múltiples teorías que generó la leyenda a lo largo de los siglos.

“Hay todo tipo de teorías, desde las más descabelladas, como que fueron abducidos por alienígenas, hasta las más sensatas, que indican que, o fueron masacrados o se unieron a la población nativa”, dijo.

Lo más complejo del proceso de escritura, no obstante, fue meterse en la piel de Eleanor. “Me costó mucho meterme en la mentalidad de una mujer de su época, y asegurarme que fuera un personaje verosímil y profundo. Fue difícil, pero me gustó mucho, y es uno de mis personajes favoritos en la novela”, comentó.

Quizás lo que no había planificado es que Oliver Sullivan, otro de los personajes de la obra, tomara tanta relevancia dentro de la trama. “Oliver es un investigador, y actúa como una especie de ancla para poder mantener la sincronicidad entre el hilo narrativo de 1587 y 1937. Mi intención no era darle tanta relevancia, pero termina siendo uno de los “héroes” de esta historia. Y finalmente, la escritura es así, no puedes controlarlo todo”, señaló.

Y si bien la trama es intrigante y los personajes enganchan con rapidez al lector, quizás lo que más sorprende es cómo, con datos contrastados, se desvela que Inglaterra básicamente dejó a los colonos a su suerte.

Para Aspiazu, encontrarse con esta realidad también fue un shock. “Los colonos fueron las víctimas de la primera estafa por un operador turístico de la historia; el Gobierno inglés. Pagaron grandes cantidades por terrenos que no recibieron, y los dejaron a su suerte”, dijo.

Tras lanzar ‘Palabras de piedra’, la autora ya se encuentra trabajando en su próximo proyecto, del que prefiere no dar muchos detalles. “Solo diré que me encuentro investigando, y que tiene a España como escenario”.

BIOGRAFÍA DE LA AUTORA. Nació en Caracas en 1969. Es licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura por Smith College y la UTPL. Actualmente reside en España y trabaja como consultora pedagógica. Publicó su primera novela, ‘La callada memoria del olvido’ en 2018.