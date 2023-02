Picasso disparando un revólver en medio de la calle, fumando opio, asistiendo a combates de boxeo y al circo, interesado por el flamenco y los toros mientras sufría las penurias de la bohemia parisina, así fue retratado por su primera mujer, Fernande Olivier, en ‘Picasso y sus amigos’, reeditado en el cincuenta aniversario de su muerte.

Picasso, su influencia en versos de Neruda y en la Generación del 27 Leer más

Este libro de recuerdos de la francesa Fernande Olivier se publicó por primera vez en París en 1934, veinte años después de que se produjeran las vivencias que recoge, su vida junto a Picasso y sus amigos entre 1904 y 1912, un período en el que el propio artista, que entonces pintaba de noche, dormía por las mañanas y paseaba e iba los cafés por las tardes, era el encargado de barrer su estudio y hacer la compra diaria.

La precariedad era tal que Olivier cuenta cómo estuvo dos meses sin salir del taller del artista por carecer de zapatos, cómo tantas mañanas se quedaba en la cama temiéndole al frío que hacía en el taller sin calefacción o cómo algún día pudieron comer gracias a que la escritora estadounidense Gertrude Stein y su hermano, cuya casa visitaban asiduamente, compraron algún dibujo para su colección.

“Compañera fiel de los años de miseria, no he sabido ser la de los años de prosperidad”, confiesa Fernande Olivier en el primer capítulo de estas memorias, en las que también cuenta el nacimiento del cubismo y que están repletas de observaciones sorprendentes como: “No he visto nunca a Picasso leer demasiado”.

Matisse, Max Jacob, Apollinaire, Modigliani, Paul Poiret, Suzanne Valadon y Mauricio Utrillo, entre muchos otros, son los amigos de Picasso que compartieron con el artista español aventuras y desventuras, relatadas con cierto humor por Oliver, como la investigación policial de la que fueron objeto con motivo del robo de unas estatuillas del Museo del Louvre en París.

Modelo, pintora y escritora, Fernande Olivier dedica varios capítulos a los amigos poetas y escritores, como el poeta grecofrancés Jean Moréas, quien siempre recibía a Picasso diciéndole: “Dígame, Picasso, ¿tenía talento Velázquez?”.