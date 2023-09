La joven detrás de los cuentos de Gutis

Hasta hace unos cuantos años pensar en el futuro la llenaba de dudas y ensombrecía su rostro de niña buena. Ahora ha decidido solo fijarse en su presente. Un ahora lleno de alegría y a veces tristezas y preocupaciones, pero como parte de las vivencias propias de una familia común. Ella se sonríe cuando trata de definirlos. “Somos como los Locos Adams”, dice.

Su núcleo familiar está compuesto por tres hermanos, tres perros, un gato y sus padres.

Se llama Karyna Abad Arteaga, tiene 24 años y escribe cuentos. También pinta. Ha ilustrado cada una de sus cortas historias que la editorial El Búho ha reunido en tres libros. El último -‘¡Hola Gutis, Chao Gutis!’- será lanzado este lunes.

TRAYECTORIA. Como autora su primer libro apareció en 2019, ‘Los cuentos de Gutis’, de 100 páginas; mientras que el segundo, ‘Los nuevos cuentos de Gutis’, de 60, apareció en 2021.

El suyo parece un cuento feliz. Pero no siempre lo fue. Hasta hace poco prefería el silencio. “Literalmente llevé una vida hablando sola”.

Aunque desde pequeña tuvo la entereza de acudir cada día a educarse -terminó el bachillerato en la unidad educativa Delta- tuvo que enfrentarse a aquellos juegos crueles con los que a veces los niños suelen atacar a los otros y que se conoce como bullying. “En su momento me llegué a encerrar en mi mundo. No salía nunca de mi casa hasta que mi abuela falleció”, dice. Ella se llamaba Nancy García Rodríguez. “Falleció hace ocho años, once días, antes de que cumpliera 16 años”, recuerda Karyna.

¿Por qué solo luego de este triste momento decidió dejar su escondite? “Porque ella me ayudaba a ser fuerte. Siempre me decía: Te tienes que querer como eres. Eso siempre lo recuerdo ahora. Me digo que después de la oscuridad hay una luz. Decidí hacerle caso”. Ahora sí tiene amigos, dice.

Karyna tiene un leve retraso en su capacidad cognitiva, algo que ha superado largamente. Tal es el caso que se encuentra emocionada preparando su tesis para la carrera de Artes Plásticas, tras haber estudiado en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).

A eso se suma que escribe. “Prefiero la computadora, porque tengo una leve dificultad con mis habilidades motoras finas”. Además de que pinta. “Tengo muchos cuadros. En mayo dibujé muchos”, dice. Como escritora fue condecorada por su primer libro de cuentos en la Cuarta Edición de los Premios OMI (2019), con el Premio Alta Conciencia a jóvenes talentos.

¿De dónde le nace esto de escribir? Esto lo aclara su madre, de quien heredó su nombre y es su editora. “Está en sus genes. Viene de sus familias paterna y materna, sus cuatro abuelos han sido escritores”, dice Karyna Arteaga García, quien es médica, periodista y escritora. Está casada con Víctor Alfonso Abad, un médico imagenólogo.

Ella recuerda que Marco Arteaga Calderón escribió más de 50 libros, todos de tinte social y político; que Lidia Rodríguez de Abad escribió toda su vida temas religiosos en un periódico local, mientras que su esposo Germán Abad Valenzuela, quien fue médico de 20 ex presidentes de la República, escribía artículos científicos.

¿Y sobre qué tratan sus cuentos? “Plasma en sus cuentos lo que ella vive, dándole un toque de fantasía. Pero si vamos al fondo, quienes conocemos su vida sabemos que se está basando en algo que le ocurrió”, agrega Karyna Arteaga, quien ha publicado varios libros y escribe para el periódico digital Desde Mi Trinchera, administradora de la editorial El Búho.

‘¡Hola Gutis, Chao Gutis!’, su nuevo libro, tiene 13 cuentos. Ahí narra desde la historia de un cumpleaños hasta la de unos niños gemelos. También las historias de Soledad y Prudencia que la trasladan a sus días con su abuela materna.

