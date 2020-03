"Hay problemas con la mayoría de las bases de los concursos"

A fines de enero, veinticinco gestores, beneficiarios de los Fondos Concursables 2018-2019, denunciaron complicaciones para cerrar sus proyectos y acceder al pago de valores pendientes de desembolso. Estos indicaron que, una serie de problemas administrativos y legales con el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación, y Creatividades, que supervisa los fondos, complicó el proceso desde marzo del año pasado.

- A través de un informe, el IFAIC indicó que los atrasos en los pagos tienen como trasfondo dificultades técnicas en las bases de los concursos que hacen imposible cerrar los proyectos. ¿Es así?

- Sí, cuando recién ingresé al cargo, consolidé un equipo técnico y empezamos a encontrar varios problemas. Hay líneas de apoyo que tenían un monto adjudicado de $ 100.000, pero resultó que luego en las bases ese monto se duplicaba sin explicación técnica alguna, y se generaba una sobreadjudicación. Encontramos que había problemas con la mayoría de las bases de los fondos.

- ¿Cuánto tiempo tomó el diagnóstico de esta situación?

- Cuando recibí el cargo, no se me entregó absolutamente nada. Ninguno de mis directores recibió documentación, expedientes, ni siquiera un informe del predecesor, solo un mail con los pendientes. Esa informalidad permeaba todo el proceso y nos tocó levantar expedientes; por un lado para determinar el presupuesto del fondo de cada una de las líneas, y del mecanismo de administración. Ahí empezamos a hallar los problemas. Hemos tenido que ir ante el directorio para encontrar soluciones y cerrar los proyectos.

- Entonces, se puede hablar de irregularidades...

- Es muy probable que haya ahí una serie de irregularidades que la Contraloría sabrá determinar. Justo por eso hemos pedido que se haga un examen especial.

- ¿Qué soluciones se encontraron para los gestores?

- Logramos que se apruebe una serie de medidas técnicas, que nos permiten cerrar varios de los proyectos. Se aprobaron prórrogas de hasta seis meses por razones distintas a las previstas en las bases, se aceptó el reajuste de los presupuestos iniciales, la reliquidación únicamente financiera y las modificaciones técnicas no sustanciales, entre otras.

- ¿Esto quiere decir que se cerrará el 100 % de los proyectos?

- No puedo garantizar el 100 % del cierre de los proyectos, porque se deben analizar de manera individual. Los que no entran dentro de los mecanismos que aprobamos, no se podrán cerrar y deberán proceder otras figuras. Hay ciertos casos en que, para cerrarlos, se deben hacer modificaciones al reglamento de la Ley Orgánica de Cultura.

- ¿Cómo ha afectado esta situación la apertura de fondos concursables para este año? ¿No se abrirán las convocatorias?

- No, no. Hemos continuado trabajando con normalidad. Lo que pasa es que las bases eran preaprobadas, y en su mayoría tuvieron inconvenientes que se han ido solucionando a la par de los llamados. Tenemos que cumplir nuestro plan operativo de 2020. Este año, por ejemplo, lanzaremos la convocatoria para festivales, que no se hizo el año pasado por decisión de la administración anterior.

- ¿Qué otras propuestas hay para este año?

- Hay que pensar en aspectos en los que se ha avanzado poco o nada, como la creación de la red de espacios escénicos, o el Plan Nacional de Formación de Públicos. El Ifaic se ha concentrado en la producción, pero no en otros aspectos vitales. Necesitamos que la formación de públicos vaya de la mano con la producción.