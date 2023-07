Pasa está habitada por gente artesana y agricultora. Recibió este nombre hace dos siglos porque era el paso obligado entre la Sierra y el Litoral, atravesando la cordillera de los Andes. De acuerdo a sus habitantes, su historia se remonta desde la época prehispánica. Aún en sus calles estrechas, unas adoquinadas y otras empedradas, se conservan casas centenarias que son parte del patrimonio de la provincia, al igual que su iglesia.

Esta parroquia también se ha dado a conocer por su manera artesanal de elaborar las camisas en tela. Manuel del Carmen Sánchez Oviedo es una de las referencias de los camiseros.

Nació en 1932. A sus 91 años conserva muy bien sus recuerdos que los guarda como su mayor tesoro. Manuel Sánchez, a quien también bautizaron con el seudónimo del Cirujano de las Camisas, fue quien impulsó más la confección de esta prenda cuando se atrevió a vestir al cinco veces presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra.

No le gustaba, después amó el arte de la confección. Siempre quiso ser cantante. Desde muy niño le gustaba deleitar al público con su voz fuerte y melódica. Fue a través de la música que conoció a Velasco Ibarra, pero aún era un niño. Jamás se pensó que en su adultez y como artesano lo iba a encontrar nuevamente.

A los 8 años conoció al expresidente, un familiar lo llevó para que cantara en una reunión donde estaban varios políticos, entre ellos, León Febres Cordero. Después viajó a Colombia donde se estaba dando a conocer, pero su destino no era cantar sino ser un confeccionista de las camisas de Pasa.

Por enfermedad de sus padres regresó a la parroquia Pasa, donde se enamoró y después se casó con Gloria Pinuela, quien había estudiado para modista. Manuel, aunque se resistía, tuvo que aprender a coser.

Con su esposa se esmeró y emprendieron en Quito. Los artistas le dieron la fama, ya que les arreglaba las camisas y fue desde ese entonces que lo bautizaron como el Cirujano de las Camisas’.

Cuando tenía 32 años regresó para Ambato y su primer taller estuvo en las calles Cevallos y Espejo, centro de la ciudad.

‘Juanito’ fue su primera marca y después unieron las iniciales de su esposa y él y fue ‘Manglo’ su otra identidad comercial. Pero fue con ‘Juanito’ que se hizo conocer en el país y en especial, cuando confeccionó una de sus camisas a Velasco Ibarra.

Proyección. Esta parroquia se proyecta como pueblo camisero por excelencia. Yadira Illescas / Expreso

Se emociona hasta las lágrimas cuando recuerda el momento en que se reencontró con el presidente del país de ese entonces. Cuando tenía 35 años de edad, lo invitaron a una feria de artesanos donde iba a llegar Velasco Ibarra. “Cuando me vio me reconoció y me abrazó. Entonces aproveché para pedirle que se deje tomar las medidas para confeccionarle una camisa”, expresó el artesano.

Agregó que en menos de una hora le hizo la prenda que se la puso al frente de todos los expositores en la feria. “Al presidente le gustó tanto que me pidió camisas para todo el personal de la Presidencia, unas 300 personas. Desde ese momento el trabajo mejoró y el nombre de las camisas de Pasa se difundió más en el país, dice Sánchez.

En la actualidad el artesano está jubilado al igual que su esposa. En su familia, sus hijos aprendieron, pero ninguno sigue el legado. Sin embargo, Manuel Sánchez aún conserva en su vivienda en Ambato varias de sus máquinas con las que elaboró miles de camisas que se vendieron por el país y varias partes del mundo.

Entre los diseños también evocan figuras ancestrales. Las camisas se confeccionan con tela, algodón y variedad de fibras vegetales y animales.

Se estima que con todo el pueblo se elaboran alrededor de cinco mil prendas cada 40 días. En la actualidad también diversifican los diseños. A más de las camisas se confeccionan vestidos de las mismas telas.

HAY 60 TALLERES DOS ASOCIACIONES

De acuerdo al Gobierno Parroquial, hay unos 60 talleres familiares y dos asociaciones: San Antonio de Pasa, que es la más antigua y que tiene alrededor de 25 socios, y Casahuala, que empezaron en el 2018 y en la actualidad son 15 socios.

Ingreso. Un paisaje pintoresco recibe a quienes llegan a la parroquia rural de Pasa. Yadira Illescas / EXPRESO

Juan Ulloa, presidente de la asociación, aseguró que ahora se promocionan mediante las redes sociales y en las ferias. “Necesitamos seguir impulsando el desarrollo de la economía local, porque esto permite que nuestros jóvenes eviten migrar y progresen en nuestra tierra”.

Trabajan hombres y mujeres y entre sus clientes hay empresas locales y nacionales. Se confeccionan alrededor de mil camisas al mes y los precios varían. Depende de la tela y el porte de la persona.

Edgar Quilligana, de 52 años, es otro de los productores de las prendas y ha consolidado su propia marca, ‘Paseño’, que distribuye a diferentes tiendas del país.