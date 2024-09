El CEN celebra la trayectoria de Queen en un concierto sinfónico

Queen sinfónico. Un formato planificado por el Centro Norteamericano Ecuatoriano (CEN), que rinde homenaje a la banda inglesa, bajo el trabajo musical de Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo y la agrupación de rock David Domínguez Band. Este evento tendrá lugar el 11 de septiembre, de 18:30 a 19:30, en el auditorio de la sede Centro del CEN.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo, con capacidad para 450 personas. “Queen ha sido una de las bandas más influyentes en la historia del rock, y su legado sigue vivo en las nuevas generaciones. Con este concierto, buscamos promover la apreciación musical y artística, ofreciendo un espectáculo que combina lo mejor del rock con la majestuosidad de una orquesta sinfónica”, explica Deborah Chiriboga High, directora general del CEN.

Bajo la dirección del maestro Manuel Campos Loor, la orquesta interpretará un repertorio que incluye los grandes éxitos de Queen, como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y We Are The Champions. Por su parte, Jairo Vargas, cantante de David Domínguez Band, encarnará a Freddie Mercury en una interpretación que promete cautivar al público con su impresionante similitud vocal.

Es primera vez que Guayaquil será sede de un evento que presente la trayectoria de Queen bajo este formato. La característica principal del concierto será reunir a una banda de rock con instrumentos sinfónicos y cantante.

Apuestas culturales

El CEN realiza más de 50 eventos culturales anualmente a nivel nacional, y gradúa a más 700 estudiantes cada año, quienes aprueban certificaciones internacionales en inglés. Sus participaciones integran a jóvenes y público en general.

En una segunda edición, el Centro Ecuatoriano Norteamericano lo presenta como ‘Urban Sketchers Musical’, un espacio de 30 músicos que ofrecen música en vivo, mientras los asistentes plasmas sus propuestas creativas.

