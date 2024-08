El CEN fomenta un espacio dedicado a los ilustradores de Guayaquil

Un encuentro que fusiona el dibujo y la música. En esta segunda edición, el Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN) lo presenta como ‘Urban Sketchers Musical’, un espacio de 30 músicos que ofrecen música en vivo, mientras los asistentes plasmas sus propuestas creativas.

Los músicos de la orquesta juvenil del Conservatorio Niccolo Paganini, bajo la dirección del maestro Patricio Jaramillo, ofrecerán un ambiente cálido para que los asistentes dibujen a los músicos en acción, al mismo tiempo, la orquesta ensaya un repertorio con obras clásicas y modernas.

La actividad tendrá lugar el 31 de agosto de 2024, de 10:00 a 12:00, en el auditorio de la sede CEN. Deborah Chiriboga High, directora general del CEN, destaca el compromiso de la institución con el fomento de la cultura y el desarrollo de actividades culturales gratuitas.

“En esta ocasión, nos unimos a los seguidores del movimiento artístico Urban Sketchers y a los aficionados del dibujo a través de un evento que permita capturar en ilustraciones el ensayo en vivo de talentosos músicos, creando un puente entre las artes visuales y la música”, comenta.

Cortesía

El evento iniciará a las 10:00 con la ubicación de la orquesta y el encuentro de los asistentes junto a la ilustradora Cristina Correa, quien dará una palabras de bienvenida y breve explicación sobre la actividad. Durante la sesión, los participantes podrán plasmar en papel o en sus propios materiales las figuras de los instrumentos y la anatomía de los músicos en movimiento.

El grupo interpretará icónicas piezas como Carmen - Habanera (Georges Bizet), Vals No 2 (Dimitri Shostakovich), Can Can (Jacques Offenbach), Allegro (Shinichi Suzuki), Minuet No. 1 (Johann Sebastian Bach), Romance de mi destino (Alfredo Vera), Piratas del Caribe (Klaus Badelt), y Grandes Hits de Queen. “Esta selección ha sido cuidadosamente escogida para inspirar a los artistas presentes, permitiéndoles explorar diferentes estilos y técnicas de dibujo mientras disfrutan de la música en vivo”, comenta Chiriboga High.

¿En qué consiste el dibujo artístico?

El dibujo artístico, es una manifestación gráfica que se realiza sobre una superficie, generalmente papel, pero pueden ser otras, con el objetivo de representar visualmente una figura u objeto con líneas o trazos y sin relleno de color; podría ser la escritura de forma visual

Está recomendado para personas con espíritu artístico, capacidad de aislarse del mundo que les rodea y que deciden reflejar sus sensaciones de forma visual. Para quienes lo practican suele ser una actividad relajante, debido a que requiere de concentración en lo que se está haciendo

