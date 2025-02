Más allá de las fronteras: La USFQ fortalece su modelo de educación global

La International Week Spring 2025, realizada en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), reafirmó el compromiso de la institución con la educación global y la formación de profesionales con visión internacional. Durante varios días, estudiantes, docentes y egresados participaron en charlas, talleres y espacios de networking diseñados para conectar con oportunidades de movilidad académica, intercambios y experiencias laborales en el extranjero. Organizado por la Oficina de Programas Internacionales, Contacto Empresarial y Alumni, el evento permitió a los asistentes conocer de primera mano las ventajas de estudiar y trabajar fuera del país. "Nuestro objetivo es que la internacionalización no sea vista como un privilegio, sino como una herramienta accesible para todos los estudiantes que buscan ampliar sus horizontes", destacó Kiara Guerra, directora de Programas Internacionales.

Actividades internacionales en la USFQ

Más allá de los programas de intercambio tradicionales, la USFQ ha implementado iniciativas que permiten vivir la internacionalización sin necesidad de salir del país. Uno de los más destacados es COIL (Collaborative Online International Learning), que facilita la colaboración académica entre estudiantes y profesores de distintas universidades del mundo a través de proyectos virtuales. De igual forma, el programa IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) ofrece pasantías internacionales pagadas en diversas industrias, brindando una experiencia global desde el ámbito profesional. "No solo preparamos a nuestros estudiantes para que viajen, sino para que trabajen en entornos internacionales, incluso desde Ecuador", resaltó Guerra.

Enfoque global y alianzas internacionales

El enfoque global de la USFQ también se refleja en su oferta cultural y de aprendizaje de idiomas. El Instituto Confucio, en alianza con la Universidad de Petróleo de China, promueve la enseñanza del mandarín y facilita el acceso a becas en universidades chinas, además de organizar eventos como el Chinese Bridge, un concurso de lengua y cultura china. A esto se suman actividades culturales como el Festival Europeo y el Festival de la India, que convierten al campus en un espacio de encuentro con la diversidad. "La internacionalización no es solo viajar, es abrirse a nuevas perspectivas y entender diferentes formas de pensamiento. Queremos que nuestros estudiantes se preparen para un mundo interconectado, sin importar su ubicación geográfica", explicó la directora de Programas Internacionales.

Convenios internacionales

Actividad. USFQ realiza varias ferias internacionales para conectar a sus estudiantes con la educación global. Cortesía.

Con más de 450 convenios en 38 países y un modelo educativo que promueve alianzas con instituciones de prestigio como Cornell University, la USFQ continúa consolidándose como un referente en educación global. Su campus en Valencia, España, ha fortalecido los lazos con Europa, permitiendo nuevas oportunidades de movilidad para su comunidad académica. "Nuestro compromiso con la internacionalización es constante. No se trata solo de enviar estudiantes al extranjero, sino de integrar la educación global en cada aspecto de nuestra formación universitaria", concluyó Guerra. Con estas iniciativas, la USFQ sigue posicionándose como un puente entre Ecuador y el mundo, asegurando que sus egresados estén preparados para los desafíos de una sociedad cada vez más interconectada.

