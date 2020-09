Cuarteto de Nos: ¿jugando a ser Nostradamus?

En 2018 fue la última visita del Cuarteto de Nos a Ecuador. En esa ocasión presentaron Apocalipsis zombie, un disco lleno de monstruos idealistas y que, sin querer, parecía tener una visión del futuro.

Ahora en 2020, con Jueves, su vocalista Roberto Musso habla de un álbum de nueve temas, que se vuelca más a la experimentación sonora, a jugar con no lo establecido en el rock. Además de que toman inspiración de asuntos más cotidianos e introspectivos como la envidia o el luchar contra la pereza interna.

En esta entrevista sacó con EXPRESIONES saca a relucir varias anécdotas de la creación este álbum que no deja de crecer.

¿Predijeron la pandemia con Apocalipsis zombie? ¿Hay bromas entre ustedes por eso?

RBD: Quieren salvar el 2020 Leer más

Somos los Nostradamus del 2018 (risas). Mira, con todo lo profético que pueden salir algunas canciones, yo solo se lo atribuyo a la casualidad. Con todo lo que estamos viviendo ahora me doy mucha más cuenta de que en aquel momento solo tenía ganas de escribir sobre lo inhumanizados que estábamos como sociedad. La causalidad es la causalidad. Hoy estamos viviendo justamente eso de lo que hablamos. Otro asunto es que en Jueves, que estamos presentando ahora, hay un tema que se llama Nos fallaste Nostradamus. ¡Demasiado bueno! (risas).

Ustedes que tienen una presentación casi cada fin de semana, ¿cómo fue detenerse a partir de esta pandemia?

Aquí en Uruguay las cosas son un poco más tranquilas, no es tan grave como Argentina y Brasil. Hay pocas situaciones de contagio y también somos una población muy chica. Los temas con los espectáculos es lo que aún no se reanuda, pero sí las demás actividades económicas. En todo el mundo serán los shows lo último que vuelvan.

¿Y qué ocurrió con la gira que llevaban por Sudamérica?

Estábamos en México y nos faltaban unos shows sold-out en Centroamérica cuando pasó lo de marzo. Pero, sabes, lo curioso que fue, fuimos parte del Vive latino, uno de los festivales más grandes. ¡Y para mí que fue el último show del planeta! (risas). Nosotros bromeamos con eso, que fuimos parte del último día. Todo lo demás está postergado y nos hemos quedado en Uruguay.

¿Cómo describe Jueves?

Es un disco diferente en la forma en la que fue tratado en comparación con nuestra música. Hemos sacado varios singles, algo que es poco común en nuestro género. Es que nos dimos cuenta que sacábamos un disco con 10 o 12 canciones, con mucho esfuerzo todas, pero terminaban solo destacarse 2 o 3. Y no queríamos que se pongan viejas rápido.

¿Se hace música descartable en la industria?

En el caso de Cuarteto Nos, no, porque no es nuestro estilo. Si bien es cierto que hay temas que se destacan, todos tienen algo que los une. Además hemos visto que nuestras canciones cobran más valor con el correr del tiempo. Tenemos algunas que tienen 12 o 15 años y no pierden vigencia. Nosotros ponemos mucho énfasis para lograrlo.

Y esto del paso del tiempo es cierto. Ya sabemos que si escuchamos algo de Cuarteto puede ser premonitorio un par de años adelante...

¡No sé si es bueno o malo eso! No lo aconsejo pero dejemos la duda. (risas).

Felipe Moon es la nueva apuesta de Universal Music Leer más

Aprovechando el tiempo

- Han mantenido más conexión con su familia. Aprovechar el tiempo con ellas es lo más provechoso de su cuarentena.

- El pasado sábado tuvieron un show digital de escala mundial. Invitaron a sus fans a conocer su lugar de ensayos y estudio de grabación.

- Se han dado el tiempo de ensayar canciones que pocas veces incluyen en sus presentaciones en vivo.

Nikki Mackliff está locamente enamorada Leer más

Los personajes en las historias de Jueves

“Este disco se diferencia de Apocalipsis zombie porque ese es más de ficción y mitológico, yo lo llamo más poco probable. Los personajes de Jueves son más de carne y hueso. Son situaciones que le pueden pasar a cualquiera. Como en el caso de Marioneta, que por el hiperconsumismo el hombre de la canción tiene que levantarse para trabajar y comprar cosas que no sabe si necesita. Todos tenemos algo de eso. Es un personaje contemporáneo. Está también Anónimo, que habla de quien prefiere tener bajo perfil, no darse a conocer mucho y valorar la vida privada. Mi pieza favorita es Contrapunto para humano y computadora, un espacio de riña entre un hombre y una computadora. Una forma de que la tecnología nos desnude y que nosotros nos quejamos de ella”, explica Musso..

Un trabajo internacional

Los ‘padrinos sónicos’ de este trabajo son cuatro reconocidos productores: Héctor Castillo, Eduardo Cabra (Visitante), Juan Campodónico y Camilo Lara. Cada canción fue especialmente elegida por ellos y la banda, apostando a potenciarlas de la mejor manera, reuniéndola con quien mejor calzan. Por eso se reúnen cuatro nacionalidades, cuatro ciudades en las que se grabó, cuatro cabezas, cuatro estilos de sonido y cuatro visiones que dan a este disco una perspectiva diferente.