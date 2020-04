El matrimonio de la actriz Luisana Lopilato con el cantante Michael Bublé se convirtió en las últimas horas en la noticia más comentada del espectáculo argentino. Como se ha vuelto costumbre esta cuarentena, la pareja hizo una transmisión en vivo desde sus cuentas de Instagram, pero esta inició de una manera particular.

Ambos saludaron al mismo tiempo. Lu comenzó con un “¡Holaaa!”, diciéndolo sin querer por encima del “Hola, chicos” que dijo Michael. Eso provocó que el canadiense le diera un codazo porque no le gustó que lo haya interrumpido, gesto que ella tomó por sorpresa y se notó en su cara. Inmediatamente el artista la agarró del cuello con su brazo para aparentar que nada sucedió.

Fuí a ver todo el vivo y es un horror. Actitudes imponentes,la mirada de él hacia ella y el final casi obligado, tristisimo. Me impactó mucho. Miles de personas viendo y solo una se da cuenta pic.twitter.com/R0zo3vxucJ — 𝒮𝑜𝒻𝒾𝒶 (@SofiRodriguez68) April 11, 2020

“Hola chicos, soy Miguel Burbuja”, volvió a decir y continuó con la plática como si nada hubiera pasado aunque, para los espectadores, la incomodidad de Lopilato fue evidente.

Pero eso no es todo, mientras transcurría el en vivo, Michael empezó a leer un cuento infantil en inglés y la argentina era quien lo traducía a español.

Una vez más, el intérprete se molestó con su esposa por hablar seguido de él, a lo que ella reaccionó mirando para arriba. Los más de seis millones de seguidores que tiene ella en Twitter no dejaron pasar por alto todas estas actitudes poco agradables de Bublé, lo tacharon de agresor y fue ahí cuando todo explotó.

Comentarios como: “Horrible el trato de Michael Bublé a Luisana Lopilato. Cuántas relaciones así no vemos en nuestro entorno y todo el mundo está incómodo pero nadie dice nada 'porque no hay que meterse'", empezaron a multiplicarse, luego de que una usuaria haya subido fragmentos de todas las situaciones en las que la superestrella no trató con amabilidad a su esposa.

Unas horas más tarde, Luisana hizo esta publicación en su Instagram acompañada del siguiente texto:

El mensaje que escribió es una clara respuesta al conocido youtuber argentino La Faraona (Martín Cirio), quien se encargó de comentar sobre el tema en sus redes sociales y lo volvió aún más viral. Con su característico sentido del humor, cambió la letra de la canción 'Toxic', de Britney Spears, y se la dedicó a ella.

LO AMO gracias @martinciriook por existir pero sobre todo por EXPONER tu existencia pic.twitter.com/e8PfieTFXM — Carla (@CarlitaII) April 12, 2020

Luisiana Lopilato y Michael Bublé aún no han hablado al respecto, sin embargo sus seguidores están pendientes de la próxima transmisión en vivo que, según el calendario, es mañana lunes.