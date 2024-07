Crítica de Deadpool & Wolverine: ¿Ver o no ver la nueva película de Marvel?

Wade Winston Wilson (Ryan Reynolds) vive ya una tranquila existencia. Atrás ha quedado su época de mercenario, cuando lo llamaban Deadpool. De pronto, inesperadamente, es convocado por la Time Variable Authority (TVA), organización burocrática que existe fuera del tiempo y el espacio, que monitorea la línea del tiempo y lo llevará a nueva misión, enfrentando amenazas existencialistas.

James Logan Howlett/Wolverine (Hugh Jackman) se le unirá a regañadientes, más reacio que nunca hacia esta misión que tiene como objeto cambiar la historia del Universo. Cassandra Nova (Emma Corrin), mutante con poderes telequinéticos y hermana gemela de Charles Xavier, se hará presente, al igual que viejos conocidos.

La crítica de Deadpool & Wolverine

La habilidad curativa del mutante Wolverine y sus garras retráctiles se unen a Deadpool, el bromista cuya mutación regenerativa experimental podría servir para tratar el cáncer terminal. Así juguetea este argumento lleno de violencia, sangre, acción, aventura, tosco lenguaje e insinuaciones sexuales que han llevado a los Estados Unidos a imponerle una censura que no permitirá el ingreso a las salas de cine a ningún menor “de 18 años”. En cambio, Ryan Reynolds afirma haber llevado a su hija de 9 años y a su madre de 72 para que la vean y… nadie sufrió desvaríos. Por lo tanto: puede ser vista por cualquier ser humano menor de edad que tenga un padre de mente abierta.

Si algunas secuencias son controversiales, la presentación visual es abracadabrante. Los efectos visuales, de sonido, son extraordinarios y pese a que estamos acostumbrados a ellos… deslumbran. La cinematografía, labor de George Richmond, no tiene el fulgor que poseen las películas de Mark Anthony Baz Luhrman, pero gracias al montaje, obra de Shane Reid y Dean Zimmerman, el largometraje (127 minutos) atrapa hasta que algunas chiquillas terminarán comiéndose las uñas.

Teniendo como antecedentes a Deadpool (2016, dirigida por Tim Miller) y Deadpool 2 (2018, dirigida por David Leitch); a esta versión número tres le ha tocado ser dirigida por el canadiense Shawn Levy (serie Extrañas cosas, Noche en el museo) y eso le permite a Deadpool y Wolverine ser un filme repleto de consonancia y llamativa intensidad. Ciertos críticos ya la han elevado a la categoría de “mejor que las anteriores”. Yo guardo reserva, pero no dejo de aplaudirla.

La música de fondo o banda sonora se amalgama a perfección con las escenas y quedé algo sorprendido al escuchar canciones de los años cincuenta y otras décadas: I`ll be Seeing You, Only You, You Belong to Me y todo un arsenal de melodías que calman el frenesí de una cinta que encandelilla.

Toda vez que el filme parece generar nuevas rutas, es de esperar que estrenaran nueva saga, gracias al renacer de esta franquicia.

Calificación: ****

