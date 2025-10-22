Crítica de Cine. Mente maestra, ¿un ejercicio de paciencia cinematográfica?

Mente maestra (Mastermind, título original) ha recibido crítica positiva de los expertos, sin embargo, algunos la han considerado "elitista".

Mil novecientos setenta, años de la guerra en Vietnam. En un villorrio localizado en Massachusetts vive con su familia James Blaine Mooney (Josh O’Connor, The Crown), carpintero sin trabajo que terminará convirtiéndose en ladrón, pues organiza un atraco audaz con la ayuda de un par de ladronzuelos.

Ingresan a un museo, a plena luz del día, y sustraen cuadros ejecutados por Arthur Dove (1880-1946), uno de los primeros pintores abstractos de Estados Unidos. Pero vender las obras o guardarlas resulta más difícil que haberlas hurtado, y Mooney se verá obligado a vivir como un fugitivo y a comprender que a nadie importan sus desdichas.

'Mente brillante' ('The mastermind'), la crítica de Jorge Suárez

Mente maestra (The mastermind) debutó en el Festival de Cannes y obtuvo un par de nominaciones. Fue postulada al César que entrega París y Venecia le dio un par de nombramientos. Por ello no es atrevido afirmar que tanto el filme como su directora figurarán en la nómina de los Óscar que se repartirán en 2026.

La estadounidense Kelly Reichardt, al dirigir este filme, plasma su estilo naturalista, minimalista y de ritmo lento hasta imponer lo que llaman 'slow cinema', ese que enmarca tramas pausadas que exploran la condición humana de personajes marginales, de clase trabajadora.

Allí, la narrativa ingresa más en las secuelas emocionales que en el accionar vibrante del cine de superhéroes al que nos tienen acostumbrados.

No, esto es otra cosa y, por ende, el espectador no deberá considerar que está viendo un largometraje elitista; al contrario, lo que tiene frente a sus ojos y a su mente son las decisiones de los personajes, con paisajes naturales y urbanos que reflejan sus estados anímicos.

A pesar de ti en cines: ¿Qué harías si tu esposo te es infiel con tu hermana? Leer más

Gracias a estos detalles, las actuaciones resultan inmejorables. Josh O’Connor tiene, prácticamente, el peso actoral y demuestra su capacidad al imponer a su personaje la apatía, el egoísmo que vive, su humor negro, su autodestrucción y el hecho de otorgar vida a un ser complejo. En Cannes, al finalizar la cinta, el público lo aplaudió de pie durante cinco minutos.

Alana Haim destaca, no solo por su trabajo, sino por ese rostro que brilla en el écran por su calidad interpretativa, especialmente cuando 'ayuda' con sus hijos a robar el juguete de la vitrina que JB rompe. Bill Camp, como el juez y padre de JB, está en su salsa.

La música del filme, que parece haber sido compuesta en el momento del rodaje, resalta porque brota intempestivamente, como si fuera jazz. Y cuando calla, cuando se apaga, aquel silencio inesperado acentúa todavía más la trama.

El vestuario es muy bueno. La cinematografía revive un color tierra que destella sobre el estado de ánimo de su personaje principal: melancólico, incierto, como si fuese el final de una vida.

'Mente maestra', algunos datos curiosos

La película se inspira en un hecho real sucedido en 1972, cuando fueron robados del Museo de Arte de Worcester, Massachusetts, un par de Gauguin, un Picasso y un Rembrandt.

Como jugarreta del destino, el domingo 19 de octubre, cuatro días antes de su estreno en Ecuador, en las primeras horas de esa mañana, robaron en el museo Louvre de París, joyas y una corona que luego abandonaron. Nadie vio nada. En otra palabras... Volvieron los hechos.

El 81 % de la crítica estadounidense ha sido positiva. El 19 % restante la considera elitista, pero nadie niega sus méritos. ¿A mí? Solo me preocupa el hecho de que ciertos espectadores la puedan encontrar lenta, y eso menoscabe el valor que Mente maestra tiene.

Calificación: * * * * 1/2

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!