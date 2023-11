Cristina Hidalgo: “No soy la súper heroína”

La guayaquileña Cristina Hidalgo Berry (26) es modelo, influencer, asesora de imagen y Miss Ecuador en 2019. Ese fue su primer y único reinado. A la capital de la República viaja con mucha frecuencia para ver a su novio (Daniel) y por trabajo con diferentes marcas. Convertirse en la soberana de la belleza nacional antes de la pandemia le permitió hacer mucha labor social, aunque ella y sus padres (Cristina y Jorge) dieron positivo para COVID-19.

Mide 1,77 metros y se aumentó los pechos. Padece la enfermedad de Crohn (afectación inflamatoria de tipo crónico y autoinmune del tubo digestivo). Se considera una mujer disciplinada, algo que aprendió de su amor por el tenis.

El 18 de este mes se desarrollará el certamen Miss Universo en El Salvador. Así como nuestra actual representante Delary Stoffers, Cristina vivió una experiencia similar en Atlanta, Estados Unidos.

Cada vez se dan más cambios en los reglamentos de los certámenes, ya no es un impedimento el estado civil o si son madres. Ahora se habla que no habrá límite de edad.

Un hijo, el estado civil o cierta edad no deben ser impedimentos para que las mujeres cumplan sus sueños y tengan la oportunidad de ser Miss Ecuador o Miss Universo. No les pueden decir que porque tienen 30 años no se les permite ser reinas. Si aumentan la edad, la chica puede prepararse mejor, estar más madura, es decir tener más herramientas para competir.

En esta edición competirán dos mujeres trans...

Aquello es relativo. Creo que las personas que ingresan al reinado es porque tienen un sueño.

Según su experiencia, ¿Delary tiene alguna oportunidad?

Que se lo goce, pocas tienen la oportunidad de vivir esta aventura. Que se sienta muy orgullosa de representar al país. Ya es una ganadora porque está allá, además es una embajadora de Ecuador.

Ahora muchos se consideran influencer.

En el país la palabra influencer está mal utilizada, se cree que por tener seguidores lo eres y no es así. Aquellos que lo son influyen en el resto para mejorar su vida, en el crecimiento personal, es una ayuda para superarse y ver todo de manera positiva.

La moda es parte de su vida, la convirtió en negocio. Gerardo Menoscal.

¿Usted se considera influencer?

La gente me considera así. Fui Miss Ecuador y he vivido muchas circunstancias, pero no por eso soy una influencer. Me conocen por la ayuda social que ofrecí durante la pandemia, también me dio COVID y estuve delicada de salud. Cuando mejoré, me fui a los pueblos y hospitales a entregar alimentos. También he vivido un problema de salud que influye en mi peso.

Las personas se identifican conmigo porque comparto cuando me siento bien o mal, soy una persona normal, con días buenos o malos. No soy una súper heroína, trato de ser humana, auténtica, real. Todas las adversidades que se me presentaron me han hecho la mujer que soy ahora.

¿Cómo es Cristina ahora?

Soy una mujer segura a pesar de las adversidades en lo referente a salud o por el reinado, ya que crecí mucho y supe utilizar todas las plataformas para seguir adelante.

Menciona mucho sus problemas de salud. ¿Cómo se siente?

La mayoría tiene problemas para bajar de peso, pero no se habla de las que no pueden aumentar unas libras y son víctimas de comentarios hirientes porque están muy delgadas. Por eso siempre lo menciono. Con la enfermedad de Crohn, no se absorben los nutrientes de los alimentos, es complicado.

Aparte del peso, ¿en qué más la afecta?

Siento debilidad, no rindo lo normal. A veces me juega en contra. Trato de no considerar que es una enfermedad, sino un estilo de vida. Practico ejercicios y siempre con mente positiva.

La moda se volvió parte de su vida y la convirtió en un negocio...

Desde pequeña siempre me ha gustado la moda, lucir fashion. Cuando jugaba tenis, me vestía con trajes de las mejores tenistas, como Serena Williams, siempre impecable. Me di cuenta de que el tema me apasiona cuando participé en Miss Ecuador y Miss Universo. La moda la disfrutaba.

Durante la pandemia hice un diplomado en asesoría con Garbo imagen, una empresa uruguaya. Desde entonces empecé a trabajar dando charlas. Mi mayor sueño era lanzar mi propia línea de ropa. Ya lo hice.

Conversando con mi suegra colombiana (Luz Amparo), descubrimos que teníamos eso en común y un estilo parecido. Consideramos que lo podíamos convertir en un negocio. Por el momento tenemos un showroom y nos manejamos vía online. Yo prefiero los pantalones, los palazzos, no me agradan mucho las prendas cortas.

Generalmente a las mujeres les gusta usar prendas cortas para dejar ver sus atributos físicos.

No hay que exagerar. El cuerpo es hermoso, no requiere mostrarse de una manera innecesaria.

La tendencia es que ahora las mujeres se quiten las prótesis si en algún momento se las colocaron.

Me aumenté los senos y me he hecho algunos retoques en el rostro. Yo creo que tal vez más adelante me quite las prótesis. Desde pequeña no tenía nada de pechos, no fue por el reinado que me operé. Hay gente que no cree que me los aumenté porque se ven naturales, nada exagerado.

Viaja con frecuencia a Quito para ver a su novio, lo que indica que la relación va muy en serio...

No me gusta hablar de mi vida privada. Tenemos casi dos años y medio juntos con Daniel. Nos conocimos por un amigo en común. Por el momento vive en Quito, nació en Colombia y es abogado. Existen planes en conjunto, pero todavía no tenemos previsto casarnos.

¿Qué considera que tienen en común?

Los dos luchamos para salir adelante, siempre buscamos nuevas oportunidades. Aunque somos diferentes, nos apoyamos mucho. Somos muy deportistas. Jugamos pádel, se parece al tenis. Además, el tenis lo juego desde niña, competía y representaba al Guayas, participé en varios torneos, algunos los gané. Los deportes de raqueta me encantan.

¿Es decir que pudo convertirse en una tenista famosa?

Mi vida tenística iba adelante, pero por salud debí dejarlo todo a los 15 años. Me replanteé mi futuro, yo pensaba irme al extranjero a estudiar tenis. Debí optar por mi salud, un duelo que viví y que al principio no lo comprendí. Todo se dio a corta edad, cuando se piensa en fiestas o divertirse. Cuando ingresé a Miss Ecuador lo entendí, quise retribuir a la sociedad lo que me había apoyado. Sentí que era algo que les debía. Hice el proyecto Tu Salud y con mi mejor amigo Felipe Colino solventamos almuerzos durante la pandemia para los médicos.

Miss Ecuador fue su debut y despedida en los reinados. Gerardo Menoscal.

