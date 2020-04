Por ética, responsabilidad y respeto, unos cuantos han decidido eliminar las aplicaciones para conocer gente nueva de sus celulares, ya que consideran que la situación y el contexto no dan para ese tipo de dinámicas. Mafer, una fiel usuaria de una de ellas antes de la pandemia, aseguró a EXPRESIONES que ahora no tiene ganas de entablar conversaciones con desconocidos pues, además, el factor de que no se verán inmediatamente no le gusta.

Sin embargo, hay otras personas que han aprovechado el ‘no tener nada que hacer’ mundial para expandir su círculo social y, a lo mejor, conseguir más de una cita para luego de que acabe la cuarentena. En países como España, Estados Unidos e Italia, donde las medidas de restricción para no salir de casa son muy severas, el uso de las apps para ligar ha aumentado hasta un 25 %.

Guayaquil no se ha quedado atrás y, pese a que no hay cifras que demuestren su crecimiento, conversamos con algunos hombres y mujeres que destinan horas de su día a relacionarse con personas, no solo de su país. Sorpréndase y diviértase leyendo algunos de estos testimonios.

Creatividad en tiempos de crisis

Love is Quarantine es un experimento que nació de las mentes de Rance Nix y Thi Q. Lam, dos amigos que viven juntos en Brooklyn, Nueva York.

Antes del confinamiento mundial, ambos vieron el reality de Netflix Love is blind, en el que un grupo de solteros busca al amor de su vida en citas a ciegas. Están en cabinas contiguas y no pueden verse. Los separa una pared.

Esto los inspiró a querer ayudar a las personas a encontrar a su media naranja.

Al principio querían organizar citas telefónicas a ciegas entre sus amigos, pero poco a poco la idea se hizo viral en redes sociales y se expandió. Crearon una hoja de cálculo para los que están interesados, en la que tienen que rellenar su información básica como nombre, edad, orientación sexual, contacto y lugar en el que viven. Actualmente hay más de mil personas inscritas de todas partes del mundo.

Nix y Lam han dedicado su tiempo a libre a organizar citas todas las noches. “Solo valen las llamadas. Nada de mensajes de texto ni FaceTime”, aseguraron en una entrevista concedida a El País. A los elegidos les llega una notificación que les avisa cuándo tendrán el esperado encuentro telefónico. Cuando estas acaban, cuentan sus experiencias en videos que son publicados en la cuenta de Instagram del proyecto y así los seguidores, día a día, están a la espera de testimonios y novedades.

Los testimonios

Algunos usuarios guayaquileños prefirieron no revelar su identidad completa por miedo a que alguno de sus ‘matches’ lea este reportaje. Aquí sus testimonios.

Algunos usuarios sostienen que lo que ocurra luego de la cuarentena con las nuevas amistades forjadas en el aislamiento es un tema incierto. Pixabay

“Por lo general, solo se hablan unos días y, si no ves algo que te llame la atención, lo dejas ahí. Así hice durante este encierro. Lo dejé de usar luego de hacer ‘match’ con una chica. Sigo hablando con ella por otra aplicación de mensajería y luego de la cuarentena saldremos. Es todo lo que puedo decir (risas)”. Mario (23)

“Sí he hablado con algunos chicos y creo que la gente ahora, como sabe que no se puede ver, entabla conversaciones más largas. No he encontrado a nadie específico que me moriría por ver después de la cuarentena. Siendo usuario activo de estas redes, sí siento que los ‘matches’ han subido, pero porque las aplicaciones han abierto sus opciones premium que te permiten cambiar tu ubicación a otros lugares y, por ende, te pueden ‘likear’ más personas que no son solo de Ecuador. Creo que también tiene que ver con la cultura porque aquí sirve más para encuentros casuales, pero he notado que, por ejemplo, estadounidenses o europeos no son así y dentro de las charlas te preguntan más cosas, muestran otro tipo de interés porque eres de afuera”. Daniel (26)

“Las he usado como herramienta de distracción. He hablado con varias personas, pero más para pasar el tiempo. Hasta ahora ninguno me ha interesado para verlo después de la cuarentena. Ahora he recibido más mensajes y ‘matches’ que antes, supongo que porque la gente está igual que yo. En la vida real, creo que todos buscamos conexiones profundas y conversaciones significativas, sin embargo, considero que Tinder, al menos, es más para encuentros rápidos”. Gabriela (29)

“Ahora en cuarentena hay muchas más personas y ‘matches’. Debe ser porque están solas y quieren conversar. Con algunas he quedado en salir cuando esto pase, pero hay que ver porque luego quizá ya se sienten bien, vuelven a sus vidas y dejen de lado la aplicación. Ahora converso más, pero igual es difícil andar preguntando cómo están y eso, porque sabemos que no salen, es complicado porque no sé manejar bien los temas. Antes era más rápido, salíamos y si valía la cita, seguíamos hablando y sino quedaba ahí”. Diego (29)