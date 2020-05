Anne Hathaway se proclama princesa del Pillow Challenge Leer más

Lo de ‘si nadie me va a ver’ no sirve como excusa para Vicky Turusha. Ella se viste y se arregla para sí misma y para ponerle positivismo (y estilo) a la cuarentena a la que se ve obligada a cumplir a causa del coronavirus.

Desde Quito, donde vive con su esposo, el uruguayo Damián Frascarelli, la ucraniana hizo un ‘break’ a sus actividades para conversar vía telefónica con EXPRESIONES. Entre tutoriales para el Instagram, seguir sus clases de nutrición a distancia en España, entrenar y cumplir con los quehaceres domésticos junto a su marido son parte de la rutina diaria de Vicky a la que no deja de inyectarle buena vibra.

“Lo mejor de estos días para mí ha sido pasar con mi esposa, la persona que amo y me complementa. Vicky y yo nos ayudamos mutuamente; hemos estado trabajando mucho la parte mental y física con juegos y ejercicios para pasarlo de la mejor manera”. Damián Frascarelli, esposo de Vicky

Ella da las claves de cómo lucir cómoda, sencilla -y a prueba de videollamadas (o lives)- para acompañar a sus 93 mil seguidores durante el confinamiento.

¿Pijama o un look producido? "Trato de arreglarme. A medida que la cuarentena se alargó, lo entendí como una nueva modalidad a la que debemos adaptarnos. El hecho de que estemos en casa no significa que sea para descansar y pasar en ropa de dormir".

Cristhian Noboa: los tres momentos más llamativos del confinamiento Leer más

Sus actividades y sus looks. " Con mi esposo mantenemos una rutina de horarios para ejercitarnos, y ahí paso con ropa fitness. Para mis momentos de estudiar o hacer los tutoriales de belleza y nutrición suelo estar en jean; últimamente uso muchas crop tops, ya que se me está marcando el abdomen, (¡al fin se están viendo los resultados!). Así que me las pongo para automotivarme, además son fresquitas.

Los colores y la vibra positiva . A raíz de del confinamiento, empecé a hacer meditación para evitar la ansiedad. Creo que eso ha influido en el hecho de que me arregle, use estampados coloridos y no vista solo de negro.

La clave. Creo que muchas han clausurado su clóset porque quizá se producen para el resto, yo me produzco para mí y porque me quiero sentir bien. La vida pasa y, a pesar de que estemos encerrados, hay que ponerle ánimo. Con mi esposo, por ejemplo, nos arreglarnos para nuestras cenas en casa. Obvio, tampoco megaproducida y con tacones altos, pero sí prolija.

Slip dress: prenda perfecta para todo momento Leer más

Tijeras en mano. Sí, caí en la tentación de cortarme el pelo. ¡Sí! Fue todo muy bizarro (risas). Pero quedó muy bien, mi esposo me ayudó. Yo soñaba con tenerlo corto y no me importó que acá a muchas marcas les guste las modelos con pelo largo. Por primera vez prioricé mis gustos en cabello y ahora lo llevó por los hombros. Lo siento con más volumen, ¡me encanta!

¿Maquillaje sí o no? Me hago un maquillaje ‘no make up’ en el que mi piel queda con un efecto natural, sobre todo para los videos que grabo o para las entrevistas que tenemos con Dami, ya que lo suelen llamar de medios de Uruguay preocupados por cómo estamos pasando el confinamiento en Ecuador.

Cuidados en cuarentena. ”Para evitar el contagio, como solemos entrenar en el patio del edificio, lo que hicimos fue destinar un rincón al ingreso de la casa para poner lo que usamos y llevarlo de inmediato a lavar. ¡Desinfectamos todo! Siempre estamos precavidos con la mascarilla, guantes y el antibacterial”.

Su rutina casera

Vicky comparte sus rutinas de belleza con su esposo. Instagram @vickyturusha

1. Exfoliante. Cortar sábila y pasar la pulpa por el rostro. Aplicar sobre ella un poco de azúcar y masajear por 10 minutos. Retirar con agua tibia. Para cerrar los poros, frotar un cubito de hielo. El resultado es un espectacular efecto tensor y piel sin impurezas. Se lo hace de 2 a 3 veces por semana.

2. Hidratante. En las mañanas, luego de lavar el rostro con jabón, aplicar una cucharada de miel en la cara y masajear. Dejar actuar y enjuagar con abundante agua.

Así es ella

La ucraniana se mudó con su familia a Argentina cuando tenía 15 años. Allí siguió estudios de teatro musical y locución para radio y TV. A Ecuador llegó en 2016. Aquí ha sido conductora de programas de televisión en Guayaquil, el más reciente fue Tarjeta Rosa, de CNT Sports. Actualmente, reside en Quito y trabaja como influencer para varias marcas. En 2019 se casó con Damián Frascarelli, portero del Aucas.