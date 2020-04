El presentador dio consejos a sus seguidores. Extra

El presensentador de televisión Marcelo Cornejo sorprendió a sus seguidores, la noche de ayer, con un video que se hizo viral y en el cual da su testimonio de cómo logró salvarse de lo que en un primer momento pensó que era una gripe común y no el Covid-19. En la grabación casera de 10 minutos de duración, se observa al expresentador del Club de la mañana, de RTS, un poco más delgado. En ella indica que fue víctima de la enfermedad y lo único que pretende es advertirle a la gente sobre lo mortal que puede resultar el Covid-19.

Narra que tras ser contagiado, no dio detalles de las circunstancias, el 18 de marzo comenzó con los primeros síntomas. "No les paré bola porque son parecidos a los de la gripe común y corriente, un poco de tos, secreción nasal, pero luego me sentí peor, con fiebre, malestar del cuerpo, escalofríos", relató.

Aunque tomó el medicamento recomendado como parte del tratamiento contra la enfermedad, Marcelo indicó que aquello no lo curaba. No fue la solución.

Su problema, dijo, es que dejó pasar mucho tiempo, pues jamás imaginó que estaba contagiado. "Perdí el olfato y el gusto, la fiebre llegó a los 40,5 grados. Convulsionaba por el escalofrío. Los médicos empezaron el tratmiento vía telefónica, porque nadie quería venir a mi casa", contó el también economista.

"Dios me salvó a nivel celestial, me dio una segunda oportunidad, pero mi esposa me salvó a nivel terrenal Marcelo Cornejo, presentador de tv.

Lo peor es que el virus lo afectó en la parte físico y emocional. Perdió el apetito, las ganas de hidratarse y tuvo problemas para respirar.

Debido a eso los médicos aconsejaron internarlo en un hospital, pero su esposa se opuso. Ella se convirtió en su enfermera y doctora. Tuvo que hacer largas colas para conseguir los fármacos e insumos médicos necesarios para que Marcelo se pudiera recuperar.

"Dios me salvó a nivel celestial, me dio una segunda oportunidad, pero mi esposa me salvó a nivel terrenal. Cualquier persona se puede contagiar, y son necios e irresponsables porque siguen saliendo sin mascarilla, sin protección y no acatan órdenes", indicó de manera enérgica. Hubo momentos en que se sentía tal mal que le pidió a Dios no sobrevivir, sino que se lo lleve.

"Es un virus letal, tremendamente contagioso, separa familias. Hay un antes y un después del coronavirus. Llevo un mes aislado, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Hay gente que le da leve, moderado o grave como a mí. Las medidas que se están tomando son necesaria. Que el miedo no nos paralice", fue su consejo.