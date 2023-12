La Coqueta: "Me causa alergia escuchar a Los Hackers"

Evelyn Vanessa Calderón siempre ha manejado un bajo perfil. Es tranquila y no se mete con nadie y trata de no hacer olas. Hay un refrán que expresa: “Del agua mansa líbrame Dios, que de la brava me libro yo”. Sacó las uñas para defenderse de los comentarios de 'Los Hackers'. Les pide, o mejor dicho les exige, que se olviden de ella, que no la mencionen para nada.

“Me causa alergia solo escucharlos, para mí son personas desagradables. Hay mucha gente que quisiera que hablen de ellos, pero yo no soy de ese grupo. Yo hago lo que me hace feliz y puedo elegir dónde quiero estar, no como otros que ni siquiera les pagan bien por hablar mal de los demás” es parte de lo que la Coqueta ha expresado en redes sociales.

La exreportera laboró en Ecuavisa durante una larga temporada, cuando trabajó en la revista 'En contacto', y lo mínimo que espera es que la respeten.

Recibe reconocimiento por su trayectoria

El comunicador Édison Casañas Paredes, quien tiene una larga trayectoria radial, recibió un reconocimiento de AER por su labor profesional de más de tres décadas. Trabaja en Huancavilca, en donde está en el informativo 'Amaneciendo' con Jorge Arroba y además estuvo en Radio Nacional del Ecuador, Amor, Onda Cero, El Mundo, Teleradio y Universal. En la foto, vemos a Édison (quien también es libretista de comerciales, productor y voz oficial de varias instituciones) junto a Mario Canessa.

Édison con Mario Canessa. Cortesía

Deben crear expectativa con algo novedoso

RTS ha lanzado una supuesta campaña de expectativa: colocaron más de 10 metros de tela azul y naranja en las paredes externas del canal. Aunque intentaron que sea sorpresa, no lo fue; todos saben que se trata del regreso del reality 'Combate', ya que los dos equipos representados por esos colores se enfrentaban en distintas pruebas, tanto físicas como mentales.

Debieron aprovechar la tecnología que existe actualmente para hacer algo más novedoso e impactante. Si se atreven a volver, deben hacerlo con algo que sorprenda. El viernes será el lanzamiento de esta producción, que estará a cargo de Jennifer Nájera y Pilar Navarrete.

