En contacto: El matinal se volvió en un confesionario

En la emisión de En contacto del 18 de julio, el presentador Diego Spotorno invitó a sus compañeras Gaby Díaz, Dora West y Virginia Limongi a desmaquillarse en cámara, mientras abrían sus corazones.

La Miss Ecuador 2018 que horas antes había dicho que no hará de su vida privada un circo, lloró en TV nacional y se refirió a lo que está viviendo. “Soy una persona sumamente hermética, mis batallas las vivo sola, quizá no es la mejor forma. Estoy pasando por una en estos momentos. He tenido que poner la del payaso, no solo en maquillaje, sino en actitud, para poder cumplir con mi trabajo y por mi hija, que para mí es el centro del universo”, dijo.

Temas se vinculan con el caso Virginia

En esa misma semana apareció Gaby Díaz cuestionando a la actriz mexicana Florinda Meza (a quien se la ha señalado como la otra en el matrimonio de Chespirito) y dijo que una mujer que se mete en el matrimonio de alguien es una falsa. Sorprendió con esas declaraciones. José Urrutia ya se burló de las demandas.

Algunos de los temas o comentarios que se lanzan en el matinal, así como en Los Hackers, se vinculan de alguna manera con el caso de Virginia.

Cuando En contacto se extendió de horario, uno de los argumentos de la producción era que mucha información se quedaba fuera, ahora usa el tiempo en mandar indirectas o hacer notas vinculadas al caso de la presentadora que atraviesa por un proceso personal (que es respetable, pero que se debe resolver en casa) que ha salpicado a otros de manera legal.

El televidente que busca entretenimiento, información... tiene que consumir este contenido. Por algo De casa en casa y Noticias de la mañana están por encima, así lo indica la sintonía. La pantalla no es un confesionario.

Se dispone notificar al denunciado

Luego de que Sarah Gabriela Alarcón Pazmiño presentó la denuncia contra Leonardo Quezada, conocido como Lazito de la farándula por considerar que sus comentarios emitidos en Los Hackers afectaron su imagen y reputación, el caso se abrió oficialmente, el que quedó registrado y fue asignado al juez Nelson Rojas Barros.

En un documento firmado el miércoles 16 de julio de 2025, él aceptó revisar la denuncia y ordenó que Sarah Gabriela se acerque al juzgado una vez que sea notificada, para confirmar su firma en el escrito presentado.

Así se lo hizo el viernes 18 de julio y ahora se dispone notificar al denunciado, es decir al reportero y presentador que la relacionó con Cezar Augusto, quien era pareja de Virginia.

