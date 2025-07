Jasú Montero: El pedido de la cantante luego de quedarse sin torta de cumpleaños

“No tengo perdón de Dios”, dice Jorge Heredia, quien durante la celebración de cumpleaños de Jasú Montero en el programa De casa en casa, dejó caer la torta que se preparó para la cantante.

El accidente que causó mucha risa entre sus compañeros y los televidentes (al ver como el pastel cayó al suelo y el presentador saltaba de los nervios) ocurrió el viernes 18 de julio. El festejo se lo adelantaron porque ella nació hace 45 años, un 20 de julio.

Se lo tomó con humor

Jasú se lo tomó con humor, no se complicó. “La torta me hizo la mañana, yo estaba muerta de la risa. Ya le dije a Jorge que me tiene que dar longaniza con arroz y menestra. Él tiene un local donde ese plato es el más solicitado, el de la casa. Trae longaniza artesanal de El Empalme. Siempre que voy la consumo. Por suerte había otra torta”, declaró a EXPRESIONES.

El sábado 19, la cantante viajó a Loja para ofrecer un show. Allá, el domingo 20 recibió un nuevo año de vida y compartió con su equipo de trabajo. A su regreso a Guayaquil optó por irse a comer con su hija, Leonela. “No me celebro, me gusta celebrar los cumpleaños de otras personas. No es porque sea aburrida, así soy yo. No me gusta que sea un día acelerado.

La única vez que me nació organizar una celebración fue en 2020 por mis 40 años, pero no se pudo por la pandemia. Tal vez cuando cumpla 50”, añade.

"No hago caso"

La presentadora ha estado en el ojo del huracán por los polémicos comentarios que ha hecho al referirse al proceso legal que la influencer Sarah Gabriela Alarcón y el modelo Cezar Augusto le siguen a Lazito de la farándula. Apoya a Sarah Gabriela y a su madre, la expresentadora Gabriela Pazmiño Yépez por la acción tomada, pues considera que nadie debe calumniar y que no hay que permitirlo.

En las redes sociales cuando se cayó la torta, no faltaron los que dijeron que era karma y que seguramente el deseo que iba a pedir (antes de que Jorge la dejara caer) era en contra del reportero.

“No hago caso, yo tranquila, soy súper relajada, no me enfrasco en lo malo”, manifestó soltando una de sus típicas carcajadas.

