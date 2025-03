Conoce a los nuevos galanes de Hollywood en 2025

Cada cierto tiempo, surgen nuevos nombres que deslumbran en las marquesinas y los tabloides. Entre 2024 y 2025, destacan aquellos que EXPRESIONES ha reunido en esta nota. Los nuevos galanes de Hollywood, además de tener carisma, talento y proyección, están llenos de empuje para asumir el siguiente reto actoral.

Ellos son los nuevos galanes de Hollywood

Patrick Schwarzenegger

El actor, hijo de Arnold Schwarzenegger, es conocido por su participación en Generación V (2023), The Staircase (2022) y La lista final (2022). En el cine ha hecho varios dramas adolescentes. Pero este 2025 está siendo aclamado por su papel en White Lotus.

Kit Connor

Kit Connor es reconocido por su papel de Nick Nelson en Heartstopper, serie de Netflix basada en la novela gráfica de Alice Oseman. Nacido en Croydon, Londres, inició su carrera como actor infantil tras tomar clases de teatro. A los 9 años obtuvo su primer papel en la película navideña Get Santa (2014) y posteriormente participó en series como Rocket’s Island y Guerra y paz.

En 2019 interpretó a un joven Elton John en Rocketman, experiencia que le permitió conocer al músico británico. Su popularidad aumentó con Heartstopper, cuya primera temporada se estrenó en abril de 2022, convirtiéndose en un éxito global. En 2024 debutó en Broadway en una adaptación de Romeo y Julieta dirigida por Sam Gold. Potagonizará próximos estrenos cinematográficos en diferentes géneros, incluyendo A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow, Warfare y One of Us.

Charles Melton

Charle Melton obtuvo su fama como el deportista de Riverdale. Tras su paso por la serie de televisión decidió tomar papeles más serios y así llegó a protagonizar el éxito de May, junto a Natalie Portman y Julianne Moore. El éxito de Melton, incluyendo sus numerosas nominaciones durante la temporada de premios, se ha considerado un giro inesperado.

Josh Rivera

Es el menos conocido de esta lista, pero por eso menos talentoso. Josh Rivera se dio a conocer por su participación en West Side Story de Steven Spielberg en 2021. Luego, enfrentó un periodo sin trabajo que lo llevó a desempeñarse como bartender. “Eso fue algo interesante de interiorizar porque así es la vida de un actor”, señala. “En algunos momentos hay muchas oportunidades y en otros, ninguna”.

Actualmente, Rivera protagoniza la nueva temporada de American Sports Story de FX, interpretando al exjugador de la NFL Aaron Hernandez. El proyecto marca su colaboración con el productor Ryan Murphy.

Harris Dickinson

Protagonizar Babygirl junto a Nicole Kidman lo ha llevado a la fama mundial. Nació el 24 de junio de 1996 en Leytonstone, al este de Londres. Harris Dickinson trabajó en diversos empleos desde los 14 años. Inicialmente interesado en la industria audiovisual, se desempeñó como asistente de cámara en videoclips y documentales.

A los 18 años fue aceptado en la Royal Academy Theatre School en Londres, aunque los primeros años fueron inciertos. Trabajó en comerciales, incluyendo uno para Volkswagen, y viajó a Los Ángeles en busca de oportunidades. Para financiar sus viajes, trabajó en Hollister mientras esperaba su gran oportunidad en la industria cinematográfica.

