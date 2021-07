Conny Garcés: “No soy chismosa ni venenosa, pero sí picante”

Se dio a conocer por un conflicto amoroso con Don Day. Aunque nació en Esmeraldas hace 25 años, Conny Garcés fue inscrita en Guayaquil. Es una de las presentadoras de 'Volvamos con todo', de H & N, en el que se unió a los ex 'Vamos con todo' (Meche Pacheco, Jorge Heredia y Oswaldo Segura) y a ella del desaparecido 'Intrusos', de RTS.

Alta y estilizada, de piel canela (mide 1,70 metros y pesa 138 libras), le han dicho que es sexy, pero ella no se lo cree y no le agrada que la consideren así. Su regalo de 15 años fue una rinoplastia. No se considera flaca, pero sí tuca o curvilínea. Es perfeccionista y fosforito.

A los presentadores o reporteros de la prensa rosa les dicen chismosos. ¿Qué tanto lo es usted?

(Se sorprende) No me considero chismosa, para mí el chisme es dar una información errónea. Aunque no soy comunicadora, sino ingeniera comercial. He tratado de capacitarme, de ganar experiencia para no meter la pata. Creo que soy informativa, no chismosa.

Pero a las mujeres les encanta mover la lengua, ¿tampoco lo hace en su vida privada?

(Risas) Tampoco, porque no soy una mujer de ñañerías, mi círculo de amistades es muy reducido. Lo integran mi mejor amiga y un grupo del colegio con el cual compartí también en la universidad.

Muchos aseguran que los hombres les ganan a las mujeres cuando se trata de hablar del prójimo.

Totalmente de acuerdo. Y lo he experimentado con amigos, compañeros, incluso con mi hermano (Wilson), a veces ni siquiera conocen a la persona, pero igual quieren enterarse de todo.

¿Si usted se muerde la lengua se envenena?

¡Nooo! Venenosa no soy. He hecho ciertos comentarios que luego son tomados de forma diferente y enseguida se dice que estoy lanzando un dardo o criticando. Mis comentarios son picantes, si me pregunta del uno al diez, un ocho o nueve. Se juega con el entretenimiento, se trata de no ser aburrido. Me han dicho improvisada, eso ocurrió cuando recién ingresé al programa 'Intrusos'. Solo estoy aprendiendo, valoro el puesto que me han dado.

En la farándula se da y se recibe…

Tengo puesta la camiseta. En una ocasión tres chicas dijeron que me iban a denunciar cuando yo estaba en 'Intrusos', era la nueva, pero me había asesorado para evitar conflictos legales. No sé si por ello se metieron conmigo o porque soy joven. Ni siquiera las había mencionado. En 'Faranduleros', de Canal Uno, se me cargaron.

¿Existe algún personaje que prefiere evitar?

Ninguno. A Mariela Viteri no sabría qué preguntarle, no porque sienta miedo o exista algún problema entre nosotras, pero es imparable a la hora de hablar (risas).

Casi no pudieron transmitir el espacio durante esta semana. ¿Cree que los tratan de boicotear?

Se dio un inconveniente una noche, algo pasó. Meche, Oswaldo y yo manifestamos que alguien reportó el en vivo, al hacerlo, este se cayó. Terminamos el programa a través de los celulares de Jorge y Niurka Moncayo por Instagram. Detrás de las redes sociales hay muchas manos, se escudan fácilmente en cuentas falsas o con otros nombres.

Sospechan de su competencia, entre ellos 'Calientitos TV', que dirige Santiago Castro…

No mandamos indirectas, puede ser cualquiera y no se aseguró nada.

Santiago Castro no es santo de la devoción de muchos y uno de los más odiados de la farándula.

(Piensa) No lo sé.

¿Cómo que no lo sabe?

Lo conozco porque tiene su programa 'Calientitos TV' en redes sociales. Ya tiene algún tiempo. Cada quien trabaja por lo que quiere. Imagino que desea que su programa surja, que la gente lo vea.

El exarchienemigo de Santiago, el Cuy, ahora trabaja con él. ¿Cree que esa unión dure, incluso le han dicho que en algún momento le meterá la puñalada por la espalda?

La vida es un pañuelo, hoy nos peleamos y mañana nos encontramos en otro lado. Es mejor no pelearse, evitar aquello y si ocurre, hay que tener los pantalones para reconocer nuestro error y pedir disculpas. La farándula también es un show. Por experiencia considero que es mejor manejar con pinzas ciertas situaciones. Al Cuy lo conozco por 'De boca en boca', pero no sé cuál es el pito que ellos tuvieron antes. Cada quien se juega las cartas que quiere jugar.

El mundo da vueltas y una prueba de ello es que Vito Muñoz y Marián Sabaté son ahora jefe y empleada, luego de enfrentarse legalmente. ¿Cree que eso funcione?

El mundo es pequeño y el ámbito en el que nos movemos más. Yo trabajé con Marián en 'Intrusos' y en Roma TV, es un buen elemento. Si ya limaron asperezas del pasado, creo que les irá bien. Trabajo es trabajo, después de la pandemia se ha complicado lo laboral y económico, no podemos darnos el lujo de rechazar ofertas.

¿Considera que ya pasó el tiempo de Marián?

Ella tiene un título bien ganado, creo que es difícil que la destronen como la reina de la prensa rosa. Vito es un empresario, si la puso en su espacio de farándula es porque también la considera un buen elemento.

Ahora existe un boom de programas de farándula online para lanzar veneno a media humanidad…

No es mi estilo, si mis comentarios traen cola que sea porque tienen fundamentos, no para lanzar dardos a media farándula y para que no me soporte medio Guayaquil.

Mayra Jaime atacó a Alejandra Jaramillo hasta que se cansó. ¿Cree que lo hizo para ganar notoriedad?

No sé. Tal vez ella no se dio cuenta del error que estaba cometiendo, porque los programas de señal abierta y online hablaron de Alejandra y del caso Efraín Ruales, pero lo manejaron de manera distinta. Luego se arrepintió y pidió disculpas.

Pidió disculpas varias veces...

Entonces las disculpas no son sinceras porque cuando se piden, nos arrepentimos y no lo volvemos a hacer porque ya aprendimos. Alejandra es muy querida y Mayra recibió un gran linchamiento a través de redes sociales, siempre ha tenido una personalidad superfuerte. Tal vez esa es su forma de ver la farándula.

Una relación sentimental que ha dado de qué hablar es la de Úrsula Strenge e Isaac Delgado...

Siempre se darán críticas, Úrsula es una mujer hecha y derecha, si lo hizo público es porque está segura de la relación y de la persona que tiene a su lado. Mientras exista amor todo es válido y se puede, si se lo maneja con madurez. No sé hasta qué punto fue conveniente que lo expusieran, puede jugar en contra.

Seguramente no está sola y tiene alguien que le calienta la oreja…

Tengo a mi novio, ya son casi once meses juntos. Se llama Fabricio, no lo oculto, pero no pertenece al medio farandulero. Nos conocimos en la pandemia, desde entonces somos pareja. Lo amo. Nosotros somos muy amorosos, no nos da pena si estamos en la calle y nos hacemos una demostración cariñosa. Existen proyectos entre los dos. En la crisis sanitaria lancé un emprendimiento de ropa en las redes sociales.

¿Bebe, fuma y dice palabrotas?

Farreo, no fumo, como mucho, no me limito. Si me dicen vamos a comer, les respondo ‘vamos’. Amo los cangrejos, en la pandemia los buscaba. A veces me lanzo una palabra que una señorita no debería decir, creo que a todos nos pasa (risas).

¿En ocasiones duerme desnuda?

(Risas) A veces duermo con pijama o sin ella. Depende si hace calor o frío.

¿Abriría una cuenta en OnlyFans?

Respeto, pero no. Las chicas tienen un cuerpazo. Siempre me preocupa lo que mi familia piense o lo que la afecte. Por mis padres (Alba y Miguel) me cuido mucho. Mi mamá es muy protectora, ella se ve todos los programas y está atenta a lo que digo o hago, cruza los dedos para que no meta la pata. Cuando ingresé al medio, hubo críticas por la relación con Don Day. Recién había terminado con Samantha Grey.