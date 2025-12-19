Combate: el equipo Azul se corona campeón y cierra la temporada del reality

El reality cerró su temporada con un circuito extremo y anunció especiales por Navidad y fin de año

El equipo Azul fue el ganador de esta temporada de Combate.

Juli Tronchín, Rafa 'la máquina' Valdez y Aaron 'Skyboy' Navia del equipo Azul, se consagraron como los ganadores de Combate, llevándose un premio de 10 mil dólares en efectivo y 5 mil dólares en electrodomésticos.

La final presentó un cambio importante en su formato. A diferencia del año anterior, cuando cada equipo estaba conformado por dos hombres y dos mujeres, en esta edición la estructura se modificó y pasó a estar integrada por dos hombres y una mujer por equipo.

Aunque el enfrentamiento entre los equipos Azul y Naranja marcó el cierre de la temporada, no significó el final del programa. Combate continuará con especiales navideños el 22 y 23 de diciembre, y los de cierre de año, el 29 y 30.

Volvió Jefferson Pérez

La final se desarrolló en un circuito extremo que puso a prueba la fuerza física, la resistencia y la estrategia de los participantes. Jefferson Pérez fue el veedor de la competencia y, acompañado de su equipo, supervisó cada detalle, como lo ha hecho en ediciones anteriores.

Al momento de entregar la copa, él destacó los valores demostrados por ambos equipos y expresó: “Hay tres principios que se han cumplido: valor, determinación y compañerismo. Los dos equipos han tenido estos principios y valores. Los felicito por ello”.

En la voz de Mar Rendón sonó la mítica canción We are the Champions.

El apoyo de Josso

El equipo Naranja, integrado por Ian Cárdenas, Yuyito Salvatierra y Dome Martínez, visiblemente tristes por la derrota, recibieron las medallas del segundo lugar.

También vivió momentos cargados de sentimiento. Josso García, novio de Dome Martínez, llegó para darle ánimo a su pareja acompañado de su inseparable ‘hija’ Mantequilla. Aunque no lograron la victoria, para ella fue reconfortante contar con su apoyo en el momento de la derrota.

Él forma ahora parte del elenco dramático de Ecuavisa.

