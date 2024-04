Coachella 2024: así fue el primer fin de semana

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley celebró un año más el evento más grande de la música, junto a artistas de distintas partes del mundo. Durante su primer fin de semana, el público presenció momentos memorables, como el regreso a los escenarios de la banda de los noventa, No Doubt.

“Coachella, sábado por la noche de 2024. Sería loco poder de alguna manera explicar la cantidad de amor que siento por ustedes”, expresó la líder de la agrupación, la cantante estadounidense Gwen Stefani.

Durante la velada revivieron los temas 'Simple kind of life', 'Underneath it all' y el memorable éxito noventero 'Don’t speak'. A ellos se sumó Olivia Rodrigo, quien interpretó el tema 'Bathwater'.

Por otro lado, las puestas en escena escalaron a un nuevo nivel más performático. En este encuentro, J Balvin, Jowel y Randy y Will Smith se robaron las luces del show, al aparecer este último al mejor estilo de 'Hombres de negro'. Cantando el éxito de 1997, 'Men in black', Smith lució el traje característico de los agentes que luchan contra extraterrestres, lo que dio una atmósfera peculiar al evento.

La presentación de Shakira durante el Coachella 2024 sorprendió a más de uno por distintas razones. Para empezar, la colombiana llegó al escenario en compañía del productor argentino Bizarrap, con quien interpretó su más reciente tema, La fuerte, justo antes de dar la noticia que todos esperaban.

La loba habló de su nueva gira mundial, 'Las mujeres ya no lloran'. “Tengo algo que compartir... ¡Biza, me voy de tour finalmente! Empezaré aquí, en noviembre en esta ciudad, ¡No puedo esperar!”, anunció con emoción.

Luego del evento, la compositora de 'TQG' y 'Monotonía' lanzó en su página web la cuenta regresiva que marcará los destinos y fechas oficiales del tour. La revelación será este martes 16 de abril a las 14:00. Tentativamente, se espera que el recorrido inicie en noviembre, lo que dejaría a Latinoamérica para el año entrante.

Young Miko: su primera presentación en el festival

Con un estilo cargado de intenso flow puertorriqueño la cantante y rapera Young Miko se estrenó en los escenarios de Coachella el pasado 12 de abril.

Durante su presentación, interpretó varios temas destacados, entre ellos 'Fina' tema en colaboración con Bad Bunny, 'Chulo' con Bad Gyal y Tokischa, y el tema con Bizarrap, la 'Music Session Vol. 58.' Además, abrió el festival californiano con su tema 'Lisa'.

“¡Coachella, qué emoción estar aquí puñeta!”, exclamó emocionada la artista. “Vamos a pasarla rico. Estoy rodeada de un corillo bien cabrón de gente bien talentosa. Es mi primera vez aquí con ustedes, así que, let’s fucking get it!”, expresó sobre el la tarima.

Peso Pluma: la compañía que realzó su presentación

Peso Pluma se ha convertido en los últimos años en uno de los artistas más aclamados de la música y su presencial en Coachella lo demuestra.

A diferencia del año anterior, la presentación de esta edición contó con un escenario principal en el que colaboró con populares artistas de reguetón, pop y hasta de narcocorridos. Con el rostro cubierto por una malla, hizo su primera aparición, para luego interpretar el tema Chanel en el que llamó a Becky G al escenario y expresó: “Esta es una canción especial para mí”.

Luego dio paso a Junior H con 'El azul', a 'Santa Fe Klan' con 'No son klle' y cerró el espectáculo con broche de oro junto a Arcángel, con la canción 'Peso completo', track de su próximo álbum.

Además, homenajeó a su país natal, México, ya que manifestó para los fans su entusiasmo por tener la oportunidad de ser un símbolo del talento nacional y destacó a otros artistas mexicanos que han dejado huella a lo largo del tiempo, como la difunta Jenni Rivera, cuyo hijo se encontraba entre los asistentes.

Peso Pluma durante su presentación en Coachella 2024. EFE

El gran cierre

La cita musical culminó con el espectáculo de la cantautora Lana Del Rey, quien arribó al escenario principal entre motocicletas, luciendo un vestido con destellos celestes al más clásico estilo Cenicienta moderna.

Otro momento digno de mención fue la invitación a Jon Batiste, Jack Antonoff y Billie Eilish. Ella, a dúo con Lana, coreó los temas 'Ocean Eyes' de Eilish y 'Video games' de Del Rey. El espectáculo presentó una escenografía llamativa, un holograma con encanto peculiar, que hizo juego con la distintiva voz seductora de Lana Del Rey añadiendo elegancia al culmen del evento.

Tres días en los que se dieron revelaciones fuertes en el mundo del espectáculo y que continuarán sus jornadas de tres días desde este viernes.