Un club para leer 'Los enterramientos'

La premiada novela de la escritora Sandra Araya, ‘Los enterramientos’, se leerá en el marco del club de lectura de la librería Cosmonauta, en la capital.

La obra, que obtuvo el premio de novela corta Miguel Donoso Pareja, explora el hallazgo de tumbas indígenas en una hacienda lejana y cómo este descubrimiento desata reflexiones sobre los enterramientos frente a las normas funerarias occidentales.

'Cazadores de microbios', una historia sobre los microorganismos en los Andes Leer más

En ella, la protagonista Emma Rahn, se enfrenta no solo a la pérdida y sus ritos, sino a la preservación de la memoria. “Darles voz a los que no pueden hablar. En casos extremos, a los que ya no están. Los que se fueron”, señala.

“Hice reflotar cosas que están sin concluir, el duelo de mi abuelo, me di cuenta, todavía está ahí -responde Araya- Tengo muy afincado esto de reconocer a los muertos”, ha dicho la autora sobre su obra.

La novela se leerá los miércoles 12, 19 y 26 de febrero, y el 5 y 12 de marzo a las 16:00 en la librería, ubicada en el Centro Cultural Benjamín Carrión, sede Bellavista. El ingreso es libre.

¿Quién es Sandra Araya?

Tiene siete novelas y relatos varios. Su libro de cuentos ‘Salvajes (del día después)’ se publicó en 2022. Fue la ganadora de la Bienal Pablo Palacio, en 2010, y de la primera edición del premio de novela corta La Linares, en 2015. ‘Los Enterramientos’ obtuvo el primer lugar del premio Miguel Donoso Pareja, en 2023.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!