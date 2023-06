El hermano de Gerard Piqué, Marc, se casó con María Valls en una gran boda en la que los invitados estrellas fueron el presidente de la Kings League y Clara Chía. El excentral del FC Barcelona acudió a la parroquia de Sant Vicenç de Montalt sin sus hijos (Milan y Sasha), que están con Shakira en Miami.

La pareja fue captada por las cámaras y todas las miradas se fijaron en el vestuario elegido para este esperado evento. Piqué optó por un look clásico, luciendo un sobrio traje azul marino con una camisa blanca y un pañuelo a juego.

La catalana llevó un estilizado maxi vestido de Victoria Beckham, de textura metalizada en un tono dorado, cuyo precio se estima en alrededor de 1.000 dólares.

Este trata de imitar el glamour de los años 90, tiene un escote en forma de V y delicados tirantes, fue complementado con unas elegantes sandalias de base nude y correa de vinilo transparente.

El modelo elegido por Chía, como era de esperar, no ha gustado a todos. Entre los comentarios están: “Claramente se buscó a alguien que no lo opacara y lo logró”, “¿De verdad fue vestida así? Parece que va a la playa, yo qué sé”, “Pensé que iba a lavar ropa, qué oso su look”, “Me gusta lo sencillo, pero esta mujer se pasa”, “Tengo esa pijama de Victoria Secret, pero más corta”, “Siempre fachosa y despeinada”, “Esa chica no se peina”, “La elegancia no se logra tan fácil, querida”, “Qué mujer tan fodonga y sin clase”.

Otros se refirieron a su cabello y hasta a sus uñas, pues para muchos es típico en Clara Chía verla desarreglada.

Sin embargo, ella solamente se ciñó a lo que decía el código de vestimenta: trajes oscuros y corbatas para los hombres, mientras que las mujeres debían optar por vestidos fluidos y coloridos, con calzado cómodo y apropiado.

Marc, de 31 años, es el hermano menor de Gerard, de 36, y llegó al altar con su prometida María Valls. Piqué le solicitó a Shakira que dejara a los niños pasar más días en Barcelona para que fueran a la boda de su tío, pero la colombiana no accedió y por ello el exfutbolista viajó el pasado 19 de junio a Miami con los menores para dejarlos con su madre.