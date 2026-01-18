Cintura cero: el procedimiento que volvió a poner a Yailin en el centro del debate

El cambio físico de Yailin se debe a un procedimiento quirúrgico, su nueva silueta y reabre la conversación estética

Yailin La Más Viral ha captado la atención esta semana tras aparecer con una cintura notablemente más pequeña, una imagen que desató todo tipo de comentarios en redes sociales. Para muchos, el cambio parecía irreal y rápidamente surgieron teorías sobre retoques digitales. Sin embargo, no se trató de photoshop. La intérprete de Jaime se sometió a un procedimiento quirúrgico conocido como cintura cero.

La intervención fue realizada en República Dominicana por el Dr. Cristian Concepción, quien explicó el caso en una entrevista con Primer Impacto de Univision. “Ella se ha puesto cintura cero”, afirmó el especialista, aclarando que la artista ya se había practicado liposucciones anteriormente, pero que nunca había logrado la silueta que buscaba.

Según el médico, el procedimiento no consiste en retirar las costillas flotantes, como muchos creen. “Ella tenía las costillas largas y por eso no podía tener una cintura más pequeña”, explicó. Lo que se hace, detalló, es modificar la angulación de las costillas flotantes mediante un aparato ultrasónico, doblándolas cuidadosamente para reducir visualmente el contorno de la cintura.

El álbum que convirtió a Jennifer Lopez en ícono pop vuelve a escena Leer más

Concepción aseguró que la técnica no deja cicatrices visibles ni compromete la salud del paciente, ya que las costillas flotantes no afectan la respiración. Tras la cirugía, el uso de un corset durante la recuperación es parte clave del proceso.

El especialista también fue enfático en señalar que no todas las personas son candidatas para este procedimiento, que realiza desde 2023. Personas con obesidad o exceso de piel quedan descartadas, subrayando que se trata de una intervención selectiva y médica, no de una solución estética universal.

¿Quién es Yailin La Más Viral?

Yailin La Más Viral es el nombre artístico de Georgina Lulú Guillermo Díaz, una cantante, rapera y bailarina dominicana nacida el 4 de julio de 2002 en Santo Domingo Este.

Comenzó su carrera como bailarina y luego dio el salto a la música urbana, incursionando en géneros como dembow, reguetón y trap. Su popularidad creció especialmente a partir de TikTok, donde su tema Chivirika se volvió viral y la puso en el radar internacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!