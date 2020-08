Cine y coronavirus: piden no rodar escenas íntimas para proteger a los actores

Directors UK, la asociación profesional de directores de cine en Gran Bretaña, sugirió algunas alternativas creativas para evitar escenas de sexo con interacción física mientras se requiere distanciamiento social, en una actualización de sus pautas de “Dirección de Desnudos y Simulación de Intimidad”, que se centran en el trabajo seguro durante la pandemia.

Las pautas sugieren que los personajes "podrían mostrarse arreglando su propia ropa o vestirse después del evento", mientras que otra opción es mostrar "el cierre de la puerta de un dormitorio y dejar la acción la imaginación del espectador ".

Se anima a los directores a encontrar inspiración revisando películas clásicas como It Happened One Night o Casablanca, que se hicieron bajo el Código Hays que se introdujo en la década de 1930 y prohibió la representación del sexo en la pantalla de Hollywood.

Bill Anderson, director parte del equipo que ha trabajado en las pautas desde junio, dijo que los directores y escritores tendrían que idear diferentes formas de mostrar la intimidad, y alentó a los creativos a cuestionarse si una escena de sexo es absolutamente necesaria. “En este momento en que tanta gente está viendo televisión, creo que el público está realmente hambriento de intimidad y conexión”, dijo Anderson.

“La intimidad no es biología, se trata de la vulnerabilidad mutua, la apertura y el intercambio de confianza entre los seres humanos. Si filmas una escena de sexo que no tiene intimidad, habrás fracasado por completo; lo que has producido es un primo más pobre de la pornografía".

Para las producciones que requieren escenas de sexo, las ideas alternativas de las pautas incluyen captura de movimiento y actuaciones digitales, pantalla verde o animación para "componer el encuentro requerido" y otra opción sugerida es elegir parejas de la vida real que no necesiten distanciarse socialmente.

La directora Jessica Hobbs, quien trabajó en la próxima serie de The Crown de Netflix, dijo que los directores debían pensar fuera de la caja para trabajar de manera segura durante la pandemia.

Ella dijo: “Durante los próximos meses al menos, tal vez un año necesitemos ser creativos en la forma en que abordamos la intimidad. No estamos diciendo 'cierre todo', estamos diciendo que veamos nuestro material y tratemos de hacerlo seguro en el clima actual".