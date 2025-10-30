Cinco reglas para un amor que se queda: el padre Guillermo Serra en la UEES

El padre Guillermo Serra dicta ‘Te elijo otra vez’ en Guayaquil con claves para un matrimonio feliz y comunicativo

El amor es uno de los grandes misterios, y mantenerlo vivo puede ser un reto.

La Universidad Espíritu Santo (UEES) recibirá el próximo 11 de noviembre, a las 19:00, en su Centro de Convenciones, al padre Guillermo Serra, sacerdote legionario de Cristo, conferencista internacional y una de las voces más reconocidas en temas de espiritualidad, matrimonio y comunicación con propósito.

Su conferencia, titulada Te elijo otra vez, propone una mirada profunda sobre el amor que perdura, las relaciones auténticas y el poder transformador del perdón.

Un sacerdote con misión global

Con más de 19 años de sacerdocio, el padre Guillermo Serra ha desempeñado relevantes cargos dentro de los Legionarios de Cristo: fue secretario provincial en Estados Unidos, secretario particular del director general y consejero provincial para el apostolado y la vida religiosa en ese país.

Entre 2014 y 2020 trabajó en México, donde acompañó a comunidades educativas y familias en tres colegios. Actualmente reside en Guadalajara, donde se desempeña como director de la sección de señoras del Regnum Christi.

Además, el padre Serra es autor de varios libros, entre ellos 52 vestidos, el corazón de la mujer visto desde Dios, Sal de tu Cielo y Jesús a mi alma, y cinco obras digitales en preparación. Su labor de evangelización se ha extendido también al entorno digital: desde hace más de doce años, desarrolla un programa de evangelización en redes sociales que alcanza a miles de personas en América Latina y España.

Te elijo otra vez: un amor que se queda

La conferencia que ofrecerá en la UEES lleva por título “Te elijo otra vez”, una propuesta inspirada en las cinco reglas para un amor que permanece. Serra plantea que amar no se reduce a la emoción, sino que implica decisión, fe y presencia.

Mírame hasta encontrarme: el amor se enfría cuando se apaga la mirada. Mirar sin juzgar es la base del encuentro. Sé mi refugio, no mi tormenta: brindar seguridad emocional vale más que ganar una discusión. Abraza el conflicto sin disparar: las diferencias no destruyen el amor, pero el desprecio sí. Aprender a discutir con respeto fortalece la relación. Amar sin esperar el 50 %: el amor incondicional se entrega libremente, sin exigir reciprocidad inmediata. Fe en el amor: la esperanza es el oxígeno de toda relación duradera.

El encuentro promete ser una experiencia de crecimiento interior y de reflexión para parejas, familias y toda persona interesada en redescubrir el sentido del compromiso afectivo.

La visión del padre Serra sobre el matrimonio

Para el padre Guillermo Serra, el matrimonio no es solo una institución social, sino una experiencia espiritual donde Dios ocupa un papel central. En entrevistas con medios como Vida Nueva, ha destacado que los pilares de una relación sólida son la comunicación, la humildad y el perdón.

“La problemática más común que enfrentan los matrimonios es la falta de comunicación… Una tercera problemática tiene que ver con el perdón, que no es otra cosa que ‘un modo excepcional de amar’”, señala.

El sacerdote subraya que el perdón nace de la humildad y el autoconocimiento:

“Al perdón se llega cultivando la humildad… ser consciente de mis debilidades como persona y de que mis acciones y palabras pueden herir a mi esposo o a mi esposa.”

El padre Serra insiste en que el amor no se mantiene por inercia ni por costumbre, sino a través de la renovación diaria del compromiso, la escucha empática y la confianza en Dios como fuente de fortaleza.

Te elijo otra vez es una invitación a reencontrarse con el verdadero sentido del amor humano. Con su estilo cercano y reflexivo, el padre Guillermo Serra ofrecerá a los asistentes herramientas para construir vínculos más sanos, perdurables y espiritualmente plenos.

Para más información, puedes visitar la página de Instagram de Regnum Christi Ecuador (regnumchristi.ec)

