Relaciones rebote, ¡evítelas!

Dar fin a un vínculo amoroso es un proceso muy doloroso para muchas personas porque suele dejar una sensación de vacío intenso. Sin embargo, mientras que algunos prefieren pasar un tiempo solos para hacer un autoanálisis de lo sucedido, otros inician instantáneamente las ‘relaciones rebote’. Estas se caracterizan por “tratar de sustituir ese amor o sentimiento que tenían anteriormente porque aún no se han recuperado emocionalmente del todo”, explica la psicóloga Jasmin Lama.

Una de las causas más comunes que lleva a una persona a buscar este tipo de relaciones es que no puede concebir la idea de estar sin alguien, en quien muchas veces suelen depositar todo su bienestar. Según la experta, son personas que se sienten incapaces de estar solas consigo mismo, y necesitan de otro para poder sentirse bien.

Cuidado

Estas relaciones suelen tener un periodo corto de duración, ya que las personas que la componen pueden presentar cierta inestabilidad emocional. “En un principio puede ayudarlo a tapar ese sufrimiento que dejó su pareja anterior, pero con el tiempo, todas las heridas que no fueron sanadas van a traer inconvenientes”, dice Lama. Ese comportamiento solo va a conseguir lastimar a su pareja actual que, incluso, puede sentirse utilizada, generando así inseguridad y frustración.

Cómo reconocerlas

Existe un corto período entre el fin de la relación anterior con la actual.

Compara mucho a su ex con la pareja nueva.

Tienen inestabilidad emocional que se refleja en cambios de humor frecuentes.

Intenta cambiar a su pareja actual en el aspecto físico o en la forma de pensar para que se parezca a la otra persona.

Extraña mucho a su ex, especialmente cuando hace actividades con su nueva pareja.

Presenta a sus familiares, amigos o se mudan juntos de forma muy rápida, sin que exista la seguridad de que realmente eso es lo que quieren.

Consejo

Debe aceptar que la relación anterior ha finalizado y permitirse sentir el dolor que ha dejado esa pérdida. Evitarlo, no le va a permitir establecer un vínculo sano y estable con otra persona. “Compartir su vida con alguien puede ser un deseo, pero no debe dejar que se convierta en una necesidad. Permítase estar a solas, regálese la oportunidad de conocerse, aprenda a identificar lo que aprendió de la relación de la que salió y recuerde que un clavo no saca a otro clavo, solo hace el hueco más grande”, dice la experta.