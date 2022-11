Christina Applegate: No acepta su enfermedad

A la actriz Christina Applegate le diagnosticaron esclerosis múltiple el año pasado. Por ello se alejó de los estudios hasta ahora, que regresa con la tercera y última temporada de 'Muertos para mí', la serie que coprotagoniza junto a Linda Cardellini por Netflix.

El camino recorrido ha sido duro. Así lo confesó en una entrevista con The New York Times. “Esta es la primera vez que alguien me va a ver como soy. He ganado 18 kilos debido a la medicación. No puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso”.

La producción le dio la opción de no hacer esta nueva entrega, pero ella decidió seguir adelante. “Tenía una obligación. Lo haremos, pero lo haremos en mis términos. Necesitaba un tiempo para procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí”. Su movilidad se ha visto considerablemente reducida.

Tras asegurar que no se reconoce en esta nueva versión, confesó “Nunca voy a aceptar esto. Estoy enfadada”. Y se culpa por haber ignorado ciertos síntomas que venía padeciendo como hormigueos y entumecimientos.

Antes de alejarse de los sets y las redes sociales, recurrió a su cuenta de Instagram para explicar el motivo que se ocultaba detrás de su sorpresiva decisión. “Hace unos meses me diagnosticaron EM. Ha sido un viaje extraño.

Pero he recibido tanto apoyo de personas que sé que también tienen esta afección. Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee. Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple: ‘Nos despertamos y tomamos las medidas indicadas. Eso es lo que hago’”.

Laura no se deja vencer...

A diferencia de Christina Applegate, Laura Suárez aprendió a vivir con la enfermedad. La actriz que reside en Argentina visitó Ecuador en julio. En una entrevista que concedió a este diario manifestó que en 2001 le dijeron que padecía de EM. En seis ocasiones, los médicos le manifestaron que no volvería a dar un paso, pero no ha sido así. Su actitud positiva ante la vida y su fe la han ayudado.

“Ante una situación inevitable no hay que renegar, sino aceptar y seguir, no hay tiempo para perder amargándose. Yo no sobrevivo, yo vivo”, comentó Laura, quien se ha convertido en un ejemplo de fortaleza.

Otros casos

Es una patología incurable de origen autoinmune, neurodegenerativa y crónica que afecta al cerebro y a la médula espinal. El 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. No solo Christina y Laura la padecen, además las actrices Selma Blair, Teri Garr y Jamie-Lynn Sigler, así como Jack Osbourne, la influencer María Pombo y la cantante Tamia Hill. Más de 2,3 millones de personas han sido diagnosticadas con el padecimiento a nivel mundial, según la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple.