Christian Maquilón: "He subido 10 libras en esta cuarentena"

Es uno de los actores más populares no solo de la televisión nacional, Christian Maquilón también se ha destacado en el teatro. Hablamos de dos medios que no pasan por un buen momento debido al coronavirus, pero el artista guayaquileño es de los que no se amilana ante nada ni tampoco para responder a El Cuestionario.

¿Qué manías tenía antes de la pandemia que ha logrado superar?

Ponerle mayonesa a casi todo, pero mantengo otras como ser temático con el corte de cabello. Debe quedar parejo.

¿Qué es lo que más le ha agradado y lo que no al estar encerrado?

Tener más tiempo para mi familia. Lo que no: que no puedo hacer lo que más me gusta, trabajar en la actuación.

¿Cómo es su vida ahora en cuarentena? ¿Qué ha aprendido a valorar en estos últimos dos meses?

Un poco monótona. He aprendido a valorar a la familia y el trabajo que realizan las madres en casa.

¿Cómo va la situación de Antuca me enamora, retomarán las grabaciones teniendo en cuenta el distanciamiento?

La idea es retomar lo más pronto posible, tomando todas las medidas de precaución.

Las presentaciones teatrales las hará por el momento vía Zoom. Jimmy Negrete

¿Qué lección queda por aprender con esta pandemia?

Valorar cada día de nuestras vidas, porque no se sabe lo que pueda pasar más adelante. Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo actualmente.

¿Una canción para Pierina (su esposa)?

Tengo mucho que aprender de ti, de Emmanuel

¿Qué añora en este instante?

Abrazar a mis padres.

¿Se ha mantenido en forma durante este confinamiento?

No me he cuidado. De hecho subí 10 libras. Me he mantenido normal.

Toca ser recursivo en épocas de adversidad. Como actor, ¿qué ha pensado o creado para superar la ausencia de escenarios y teatros?

Actualmente estamos haciendo obras vía zoom. Tenemos que adaptarnos a la situación actual.

A propósito, lo vi con Víctor Aráuz en redes sociales. ¿Es algo que replicará con otras obras ya puestas o futuras?

Es posible. La idea es seguir haciendo obras ya montadas y nuevas.

¿En qué serie de Netflix trabajaría gratis y con qué elenco?

Breaking Bad, con el mismo elenco.

¿Qué actividades domésticas le ha tocado realizar y cuál es la que más le ha costado?

Lavar platos, barrer, limpiar el patio, tender y recoger la ropa. Se me ha complicado cocinar.

¿En qué es un ‘bueno para nada’?

En electricidad.

¿Qué habilidades potencializó o descubrió en el confinamiento?

Que puedo ir a la cocina y asaltar la nevera sin ser descubierto.

¿Cómo se ha preparado mentalmente para esta nueva era que vive la humanidad?

Me he refugiado mucho en Dios y le he pedido que me dé entereza y entendimiento para adaptarme.

Generalmente ha invertido su dinero en negocios, me había comentado de un spa.

Eso ahora está en espera por la situación actual del país.

¿Qué es lo primero que hará cuando termine la cuarentena?

Abrazar a mis padres.

SU DECÁLOGO

1. No le gusta dormir solo.

2. Le desagrada la impuntualidad.

3. Para él, la palabra vale más que una firma.

4. Nunca discute por dinero, considera que la plata se la hace.

5. Protege a la gente que quiere.

6. A todos sus personajes los ha interpretado con cariño y respeto.

7. Martín Calle ha sido su maestro y referente, con quien ha compartido hasta buenos momentos tomando whisky.

8. La última vez que lloró fue cuando escuchó la canción Ni te tengo ni te olvido, de Julio Iglesias. Se remontó a su niñez cuando cada domingo, su padre limpiaba sus discos de acetato.

9. Ha tomado como filosofía de vida la frase de su abuela: “Ver, oír y callar”.

10. Sus fortalezas son la prudencia, la amistad incondicional y ser buen hijo. Sus debilidades, el temor que siente para lanzarse a nuevos desafíos (quien lo empuja es su esposa) y confiar mucho en la gente.